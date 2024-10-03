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Рябков: ядерные объекты нужно вывести за рамки конфликта на Ближнем Востоке
Рябков: ядерные объекты нужно вывести за рамки конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.10.2024
Рябков: ядерные объекты нужно вывести за рамки конфликта на Ближнем Востоке
Россия обеспокоена эсклационными сигналами Израиля в отношении возможного ответного удара по Ирану, который может включать иранские ядерные объекты, недопустимо РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:29
2024-10-03T14:29
2024-10-03T14:29
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия обеспокоена эсклационными сигналами Израиля в отношении возможного ответного удара по Ирану, который может включать иранские ядерные объекты, недопустимо даже рассматривать такие сценарии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы видим повод для серьезной озабоченности. В принципе понятно, что любая эскалация нынешнего конфликта чревата тяжелейшими последствиями. Я также хочу сказать, что ядерные объекты как таковые, в любом случае, должны всегда выводиться за любые рамки любых конфликтов. Мы об этом говорим применительно к ЗАЭС, Курской электростанции на протяжении долгого времени", - сказал Рябков. По его словам, сейчас, "в условиях, когда из Израиля доносятся весьма тревожные эскалационные сигналы, международному сообществу, включая МАГАТЭ и его руководству, нужно возвысить голос, подчеркивая недопустимость даже рассмотрения подобных сценариев". "Катастрофические последствия нападения на любой ядерный объект практически гарантированы, с точки зрения экологии, общественного здравоохранения, это всем очевидно", - подчеркнул Рябков.
https://ria.ru/20240419/izrail-1940931543.html
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в мире, россия, израиль, иран, сергей рябков, магатэ, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Россия, Израиль, Иран, Сергей Рябков, МАГАТЭ, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Рябков: ядерные объекты нужно вывести за рамки конфликта на Ближнем Востоке
Рябков: Россия обеспокоена возможным ударом Израиля по иранским ядерным объектам
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия обеспокоена эсклационными сигналами Израиля в отношении возможного ответного удара по Ирану, который может включать иранские ядерные объекты, недопустимо даже рассматривать такие сценарии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы видим повод для серьезной озабоченности. В принципе понятно, что любая эскалация нынешнего конфликта чревата тяжелейшими последствиями. Я также хочу сказать, что ядерные объекты как таковые, в любом случае, должны всегда выводиться за любые рамки любых конфликтов. Мы об этом говорим применительно к ЗАЭС, Курской электростанции на протяжении долгого времени", - сказал Рябков.
По его словам, сейчас, "в условиях, когда из Израиля доносятся весьма тревожные эскалационные сигналы, международному сообществу, включая МАГАТЭ
и его руководству, нужно возвысить голос, подчеркивая недопустимость даже рассмотрения подобных сценариев".
"Катастрофические последствия нападения на любой ядерный объект практически гарантированы, с точки зрения экологии, общественного здравоохранения, это всем очевидно", - подчеркнул Рябков.