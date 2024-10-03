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Аналитик объяснила, почему бюджету больше не нужен слабый рубль
Аналитик объяснила, почему бюджету больше не нужен слабый рубль - РИА Новости, 03.10.2024
Аналитик объяснила, почему бюджету больше не нужен слабый рубль
Сокращение нефтегазовых доходов, которого ожидают власти, может позитивно отразится на рубле, поскольку слабая нацвалюта больше не понадобится для бюджета,... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T02:17
2024-10-03T02:17
2024-10-03T02:17
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Сокращение нефтегазовых доходов, которого ожидают власти, может позитивно отразится на рубле, поскольку слабая нацвалюта больше не понадобится для бюджета, рассказала агентству "Прайм" аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал" Алина Попцова.Она напомнила, что в Минфине ожидают сокращения доли доходов от экспорта нефти и газа в бюджете в 2025 году до 27%, и это хорошо с точки зрения избавления от нефтегазовой зависимости.Появятся другие источники дохода – увеличится налог на корпоративные прибыли, доходы физлиц и т.п. Доля ненефтегазовых поступлений в структуре доходов бюджета вырастет с 68,7% в текущем году до 77,4% в 2027 году. Это снизит необходимость в поддержании слабого курса рубля, ведь он больше не понадобится для пополнения бюджета, заключила Попцова.В параметры бюджета заложен курс рубля к доллару в 2025 году на уровне 96,5, в 2026 году — 100, а в 2027 году — 103,2.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство финансов рф (минфин россии), доллар, рубль, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Доллар, Рубль, Россия
Аналитик объяснила, почему бюджету больше не нужен слабый рубль
Аналитик Попцова: сокращение нефтегазовых доходов позитивно отразится на рубле