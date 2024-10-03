https://ria.ru/20241003/rubl-1976063304.html

Аналитик объяснила, почему бюджету больше не нужен слабый рубль

Аналитик объяснила, почему бюджету больше не нужен слабый рубль - РИА Новости, 03.10.2024

Аналитик объяснила, почему бюджету больше не нужен слабый рубль

Сокращение нефтегазовых доходов, которого ожидают власти, может позитивно отразится на рубле, поскольку слабая нацвалюта больше не понадобится для бюджета,... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T02:17

2024-10-03T02:17

2024-10-03T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

доллар

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россия

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Сокращение нефтегазовых доходов, которого ожидают власти, может позитивно отразится на рубле, поскольку слабая нацвалюта больше не понадобится для бюджета, рассказала агентству "Прайм" аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал" Алина Попцова.Она напомнила, что в Минфине ожидают сокращения доли доходов от экспорта нефти и газа в бюджете в 2025 году до 27%, и это хорошо с точки зрения избавления от нефтегазовой зависимости.Появятся другие источники дохода – увеличится налог на корпоративные прибыли, доходы физлиц и т.п. Доля ненефтегазовых поступлений в структуре доходов бюджета вырастет с 68,7% в текущем году до 77,4% в 2027 году. Это снизит необходимость в поддержании слабого курса рубля, ведь он больше не понадобится для пополнения бюджета, заключила Попцова.В параметры бюджета заложен курс рубля к доллару в 2025 году на уровне 96,5, в 2026 году — 100, а в 2027 году — 103,2.

https://ria.ru/20241002/dollar-1975838548.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), доллар, рубль, россия