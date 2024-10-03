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Россия поддерживает стремление Азербайджана к ШОС, заявил Нарышкин - РИА Новости, 03.10.2024
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16:40 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/rossija-1976207544.html
Россия поддерживает стремление Азербайджана к ШОС, заявил Нарышкин
Россия поддерживает стремление Азербайджана к ШОС, заявил Нарышкин - РИА Новости, 03.10.2024
Россия поддерживает стремление Азербайджана к ШОС, заявил Нарышкин
Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Москва приветствует и поддерживает получение Азербайджаном статуса наблюдателя в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:40
2024-10-03T16:40
в мире
азербайджан
москва
россия
сергей нарышкин
брикс
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
шос
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БАКУ, 3 окт - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Москва приветствует и поддерживает получение Азербайджаном статуса наблюдателя в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) и более тесное взаимодействие страны с государствами БРИКС. "Россия приветствует и поддерживает получение Азербайджаном статуса наблюдателя в Шанхайской Организации Сотрудничества и более тесное взаимодействие страны с государствами БРИКС. Эти организации являются уже авторитетными и уважаемыми в мире, руководство Азербайджана об этом хорошо знает, и, на мой взгляд, более тесное взаимодействие с международными организациями, конечно, принесет пользу самому Азербайджану, в том числе экономические и политические дивиденды. У наших стран, России и Азербайджана, появляется дополнительная площадка взаимодействия в многостороннем формате и, конечно, мы будем преследовать общие уставные цели вышеуказанных организаций", - сказал Нарышкин, отвечая на вопросы журналистов в Баку. В августе текущего года глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Азербайджан подал заявку на членство в БРИКС.
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в мире, азербайджан, москва, россия, сергей нарышкин, брикс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), шос
В мире, Азербайджан, Москва, Россия, Сергей Нарышкин, БРИКС, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), ШОС
Россия поддерживает стремление Азербайджана к ШОС, заявил Нарышкин

Нарышкин: Россия поддерживает получение Азербайджаном статуса наблюдателя в ШОС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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БАКУ, 3 окт - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Москва приветствует и поддерживает получение Азербайджаном статуса наблюдателя в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) и более тесное взаимодействие страны с государствами БРИКС.
"Россия приветствует и поддерживает получение Азербайджаном статуса наблюдателя в Шанхайской Организации Сотрудничества и более тесное взаимодействие страны с государствами БРИКС. Эти организации являются уже авторитетными и уважаемыми в мире, руководство Азербайджана об этом хорошо знает, и, на мой взгляд, более тесное взаимодействие с международными организациями, конечно, принесет пользу самому Азербайджану, в том числе экономические и политические дивиденды. У наших стран, России и Азербайджана, появляется дополнительная площадка взаимодействия в многостороннем формате и, конечно, мы будем преследовать общие уставные цели вышеуказанных организаций", - сказал Нарышкин, отвечая на вопросы журналистов в Баку.
В августе текущего года глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Азербайджан подал заявку на членство в БРИКС.
Баку - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
20 августа, 16:33
 
В миреАзербайджанМоскваРоссияСергей НарышкинБРИКССлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ШОС
 
 
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