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Россия поддерживает стремление Азербайджана к ШОС, заявил Нарышкин

Россия поддерживает стремление Азербайджана к ШОС, заявил Нарышкин - РИА Новости, 03.10.2024

Россия поддерживает стремление Азербайджана к ШОС, заявил Нарышкин

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Москва приветствует и поддерживает получение Азербайджаном статуса наблюдателя в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:40

2024-10-03T16:40

2024-10-03T16:40

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москва

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шос

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БАКУ, 3 окт - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Москва приветствует и поддерживает получение Азербайджаном статуса наблюдателя в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) и более тесное взаимодействие страны с государствами БРИКС. "Россия приветствует и поддерживает получение Азербайджаном статуса наблюдателя в Шанхайской Организации Сотрудничества и более тесное взаимодействие страны с государствами БРИКС. Эти организации являются уже авторитетными и уважаемыми в мире, руководство Азербайджана об этом хорошо знает, и, на мой взгляд, более тесное взаимодействие с международными организациями, конечно, принесет пользу самому Азербайджану, в том числе экономические и политические дивиденды. У наших стран, России и Азербайджана, появляется дополнительная площадка взаимодействия в многостороннем формате и, конечно, мы будем преследовать общие уставные цели вышеуказанных организаций", - сказал Нарышкин, отвечая на вопросы журналистов в Баку. В августе текущего года глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Азербайджан подал заявку на членство в БРИКС.

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в мире, азербайджан, москва, россия, сергей нарышкин, брикс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), шос