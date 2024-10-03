https://ria.ru/20241003/rosseti-1976248244.html

"Россети" обсудили с министром энергетики Сербии работу сетевых комплексов

"Россети" обсудили с министром энергетики Сербии работу сетевых комплексов - РИА Новости, 03.10.2024

"Россети" обсудили с министром энергетики Сербии работу сетевых комплексов

Генеральный директор компании "Россети" Андрей Рюмин и министр горной промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович на встрече в Белграде... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T18:55

2024-10-03T18:55

2024-10-03T18:55

сербия

экономика

белград (город)

россия

россети

сила сибири — 2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976248072_0:127:1280:847_1920x0_80_0_0_4a15b0617740610b5b449183dff6aeab.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Генеральный директор компании "Россети" Андрей Рюмин и министр горной промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович на встрече в Белграде обсудили работу сетевых комплексов Сербии и России в условиях изменения энергобаланса в сторону большей доли генерации возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщает компания. "Министр горной промышленности и энергетики Республики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович и Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин на встрече в Белграде обсудили работу сетевых комплексов Республики Сербии и Российской Федерации в условиях энергоперехода и изменения энергобаланса в сторону большей доли ВИЭ-генерации", - говорится в сообщении. Стороны обсудили продолжение взаимодействия в энергетической сфере, подготовку квалифицированных кадров для отрасли, возможности для реализации совместных инновационных проектов, рассказали "Россети". На встрече было отмечено, что энергетика сейчас проходит этап трансформации - появляются новые технологии, меняются запросы потребителей. Актуальные задачи - обеспечение растущего спроса на электроэнергию, развитие цифровых сервисов, добавили в компании. "Андрей Рюмин отметил, что для эффективного решения этих вопросов "Россети" укрепляют собственную научно-техническую базу и развивают отношения с проверенными временем партнерами. Также он рассказал о текущих приоритетах компании и опыте решения масштабных задач - электроснабжении Восточного полигона железных дорог и газопровода "Сила Сибири", присоединении к сети крупной генерации, создании межсистемных транзитов протяженностью порядка одной тысячи километров", - уточняют "Россети". В компании добавили, что на встрече был представлен один из наиболее значимых проектов, который будет введен в работу в ближайшее время - строительство в Санкт-Петербурге самой большой в мире высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии постоянного тока. Эта технология позволяет передавать большую мощность с минимальными потерями, отметили там. Также стороны обсудили возможность реализации совместных образовательных программ в онлайн и офлайн-форматах с использованием инфраструктуры Группы "Россети", уточнили там.

сербия

белград (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сербия, экономика, белград (город), россия, россети, сила сибири — 2