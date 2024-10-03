https://ria.ru/20241003/razvedka-1976155641.html
Два самолета НАТО заметили над Черным морем
Два самолета НАТО заметили над Черным морем - РИА Новости, 03.10.2024
Два самолета НАТО заметили над Черным морем
Британский разведсамолет Boeing RC-135W Rivet Joint и американский Boeing P-8A Poseidon замечены в небе над Черным морем западнее Крыма, следует из данных... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:21
2024-10-03T14:21
2024-10-03T14:21
в мире
черное море
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Британский разведсамолет Boeing RC-135W Rivet Joint и американский Boeing P-8A Poseidon замечены в небе над Черным морем западнее Крыма, следует из данных Flightradar. По данным сервиса, разведывательный самолет королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint вылетел из аэропорта Констанца в 11.15 мск и сейчас продолжает разведку в западной части Черного моря. Кроме того, самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon ВМС США взлетел с военно-морской базы НАТО на Крите. Пролетев над Грецией и Болгарией, он повернул на северо-восток в районе города Бургас и двигался вдоль побережья Черного моря. Сейчас он летает по кругу в районе устья реки Дунай на востоке Румынии. Также, по информации портала, самолет Bombardier Challenger 650, вылетевший из аэропорта Шяуляй в Литве, сейчас совершает круги над территорией Румынии вдоль границы с Молдавией. Bombardier Challenger 650 – бизнес-джет. Однако он, как писали специализированные западные сайты, а также румынские СМИ, может быть оснащен датчиками, позволяющими перехватывать и расшифровывать сообщения противника на расстоянии сотен километров.
https://ria.ru/20240912/vyshka-1972195753.html
https://ria.ru/20240923/turtsiya-1973837175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черное море, румыния, великобритания, военно-морские силы сша, нато, boeing p-8a poseidon
В мире, Черное море, Румыния, Великобритания, Военно-морские силы США, НАТО, Boeing P-8A Poseidon
Два самолета НАТО заметили над Черным морем
Британский и американский самолеты ведут разведку над Черным морем