https://ria.ru/20241003/razvedka-1976155641.html

Два самолета НАТО заметили над Черным морем

Два самолета НАТО заметили над Черным морем - РИА Новости, 03.10.2024

Два самолета НАТО заметили над Черным морем

Британский разведсамолет Boeing RC-135W Rivet Joint и американский Boeing P-8A Poseidon замечены в небе над Черным морем западнее Крыма, следует из данных... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:21

2024-10-03T14:21

2024-10-03T14:21

в мире

черное море

румыния

великобритания

военно-морские силы сша

нато

boeing p-8a poseidon

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Британский разведсамолет Boeing RC-135W Rivet Joint и американский Boeing P-8A Poseidon замечены в небе над Черным морем западнее Крыма, следует из данных Flightradar. По данным сервиса, разведывательный самолет королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint вылетел из аэропорта Констанца в 11.15 мск и сейчас продолжает разведку в западной части Черного моря. Кроме того, самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon ВМС США взлетел с военно-морской базы НАТО на Крите. Пролетев над Грецией и Болгарией, он повернул на северо-восток в районе города Бургас и двигался вдоль побережья Черного моря. Сейчас он летает по кругу в районе устья реки Дунай на востоке Румынии. Также, по информации портала, самолет Bombardier Challenger 650, вылетевший из аэропорта Шяуляй в Литве, сейчас совершает круги над территорией Румынии вдоль границы с Молдавией. Bombardier Challenger 650 – бизнес-джет. Однако он, как писали специализированные западные сайты, а также румынские СМИ, может быть оснащен датчиками, позволяющими перехватывать и расшифровывать сообщения противника на расстоянии сотен километров.

https://ria.ru/20240912/vyshka-1972195753.html

https://ria.ru/20240923/turtsiya-1973837175.html

черное море

румыния

великобритания

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, черное море, румыния, великобритания, военно-морские силы сша, нато, boeing p-8a poseidon