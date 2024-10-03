https://ria.ru/20241003/pytki-1976069265.html

В МИД оценили значение доклада ООН о пытках ВСУ над российскими бойцами

В МИД оценили значение доклада ООН о пытках ВСУ над российскими бойцами - РИА Новости, 03.10.2024

В МИД оценили значение доклада ООН о пытках ВСУ над российскими бойцами

Доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине в период с 1 июня по 31 августа 2024 года является лишь "проблеском... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T04:29

2024-10-03T04:29

2024-10-03T04:29

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине в период с 1 июня по 31 августа 2024 года является лишь "проблеском сознания", но Москва не склонна верить в неожиданное "прозрение", заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее УВКПЧ опубликовало периодический доклад ситуации на Украине с 1 июня по 31 августа 2024 года. В нем говорится, что более половины опрошенных ООН российских военнопленных на Украине подвергались пыткам и что Киев продолжает давление на УПЦ и ее священников. "Это сообщение можно считать лишь "проблеском сознания" у международной организации, которая ранее всячески игнорировала любую информацию о преступных деяниях киевского режима, предпочитая говорить о них только как о "некоторых недочетах" в действиях Киева", - сказал Мирошник, комментируя доклад. "Мы не склонны верить в неожиданное "прозрение" УВКПЧ, так как предыдущие доклады демонстрировали системное "избирательное" зрение экспертов, составлявших тексты этих докладов", - добавил он. По мнению дипломата, публикация данных о пытках ВСУ над российскими военнопленными связана со "спущенной сверху политической задачей осадить Киев, зарвавшийся в своих претензиях и требованиях к Западу". Мирошник подчеркнул, что публикация данных о пытках должна заставить западных налогоплательщиков задуматься о том, на чью поддержку направляются их налоги и почему они взяли на содержание режим убийц, мародеров и насильников.

https://ria.ru/20241002/moskalkova-1976024615.html

https://ria.ru/20240419/ukraina-1941111189.html

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