https://ria.ru/20241003/putin-1976224800.html

Путин назвал выбор профессии учителя благородным и важным для страны

Путин назвал выбор профессии учителя благородным и важным для страны - РИА Новости, 03.10.2024

Путин назвал выбор профессии учителя благородным и важным для страны

Президент России Владимир Путин назвал выбор профессии учителя благородным и очень важным для страны. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:31

2024-10-03T17:31

2024-10-03T17:31

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал выбор профессии учителя благородным и очень важным для страны. "Конечно, очень много талантливых людей в педагогической среде, в преподавательской среде. Но когда-то вы приняли для себя такое решение стать учителем, педагогом, наставником, это такой и благородный выбор, и очень важный для страны, для общества. Важный, потому что в этот вид деятельности приходят неравнодушные люди, которые выбор свой делают по призванию. Вот это чрезвычайно важная вещь", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года". Президент подчеркнул, что если человеку нравится то, чем он занимаемся, то он обязательно будет успешен. "Я хочу вам этого пожелать искренне, от всей души. Поздравляю вас с праздником наступающим, вам всего самого доброго, вам и вашим ученикам, вашим воспитанникам", - добавил Путин.

https://ria.ru/20241003/putin-1976211708.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин