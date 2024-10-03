https://ria.ru/20241003/putin-1976223322.html

В школьную программу не включали важные темы из истории, заявил Путин

В школьную программу не включали важные темы из истории, заявил Путин - РИА Новости, 03.10.2024

В школьную программу не включали важные темы из истории, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть ощущение, что раньше кто-то специально пытался "воспитывать" молодежь в России, не включая в школьную... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:26

2024-10-03T17:26

2024-10-03T17:26

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть ощущение, что раньше кто-то специально пытался "воспитывать" молодежь в России, не включая в школьную программу важные вещи из отечественной истории. "Сейчас выстраивается работа. Но раньше в школьных учебниках говорили о чем угодно, касаемо времен Второй мировой войны, только почти не упоминали о Сталинградской битве. Это странно, понимаете? Просто невероятно... У меня такое впечатление, что кто-то специально так пытался воспитывать наше подрастающее поколение", - сказал глава государства. Путин отметил, что молодежь крайне важно ориентировать в информационном пространстве и направлять, так как самостоятельно молодому человеку очень трудно сориентироваться. "Разумеется, если мы будем родства не помнящими, то будущего не будет", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240830/uchebnik-1969528541.html

https://ria.ru/20240512/kravtsov-1945410523.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин