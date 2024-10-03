https://ria.ru/20241003/putin-1976223322.html
В школьную программу не включали важные темы из истории, заявил Путин
В школьную программу не включали важные темы из истории, заявил Путин - РИА Новости, 03.10.2024
В школьную программу не включали важные темы из истории, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть ощущение, что раньше кто-то специально пытался "воспитывать" молодежь в России, не включая в школьную... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:26
2024-10-03T17:26
2024-10-03T17:26
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240611_0:319:2682:1828_1920x0_80_0_0_8a56446cb7cffca5b385e4cc60bc7eeb.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть ощущение, что раньше кто-то специально пытался "воспитывать" молодежь в России, не включая в школьную программу важные вещи из отечественной истории. "Сейчас выстраивается работа. Но раньше в школьных учебниках говорили о чем угодно, касаемо времен Второй мировой войны, только почти не упоминали о Сталинградской битве. Это странно, понимаете? Просто невероятно... У меня такое впечатление, что кто-то специально так пытался воспитывать наше подрастающее поколение", - сказал глава государства. Путин отметил, что молодежь крайне важно ориентировать в информационном пространстве и направлять, так как самостоятельно молодому человеку очень трудно сориентироваться. "Разумеется, если мы будем родства не помнящими, то будущего не будет", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240830/uchebnik-1969528541.html
https://ria.ru/20240512/kravtsov-1945410523.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240611_0:48:2602:1999_1920x0_80_0_0_81851c2d27666f29b087d45190cae18a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В школьную программу не включали важные темы из истории, заявил Путин
Путин заявил, что раньше в школьных учебниках не упоминали Сталинградскую битву
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть ощущение, что раньше кто-то специально пытался "воспитывать" молодежь в России, не включая в школьную программу важные вещи из отечественной истории.
"Сейчас выстраивается работа. Но раньше в школьных учебниках говорили о чем угодно, касаемо времен Второй мировой войны, только почти не упоминали о Сталинградской битве. Это странно, понимаете? Просто невероятно... У меня такое впечатление, что кто-то специально так пытался воспитывать наше подрастающее поколение", - сказал глава государства.
Путин отметил, что молодежь крайне важно ориентировать в информационном пространстве и направлять, так как самостоятельно молодому человеку очень трудно сориентироваться.
"Разумеется, если мы будем родства не помнящими, то будущего не будет", - подчеркнул президент.