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В школьную программу не включали важные темы из истории, заявил Путин - РИА Новости, 03.10.2024
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17:26 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/putin-1976223322.html
В школьную программу не включали важные темы из истории, заявил Путин
В школьную программу не включали важные темы из истории, заявил Путин - РИА Новости, 03.10.2024
В школьную программу не включали важные темы из истории, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть ощущение, что раньше кто-то специально пытался "воспитывать" молодежь в России, не включая в школьную... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:26
2024-10-03T17:26
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть ощущение, что раньше кто-то специально пытался "воспитывать" молодежь в России, не включая в школьную программу важные вещи из отечественной истории. "Сейчас выстраивается работа. Но раньше в школьных учебниках говорили о чем угодно, касаемо времен Второй мировой войны, только почти не упоминали о Сталинградской битве. Это странно, понимаете? Просто невероятно... У меня такое впечатление, что кто-то специально так пытался воспитывать наше подрастающее поколение", - сказал глава государства. Путин отметил, что молодежь крайне важно ориентировать в информационном пространстве и направлять, так как самостоятельно молодому человеку очень трудно сориентироваться. "Разумеется, если мы будем родства не помнящими, то будущего не будет", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240830/uchebnik-1969528541.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В школьную программу не включали важные темы из истории, заявил Путин

Путин заявил, что раньше в школьных учебниках не упоминали Сталинградскую битву

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть ощущение, что раньше кто-то специально пытался "воспитывать" молодежь в России, не включая в школьную программу важные вещи из отечественной истории.
"Сейчас выстраивается работа. Но раньше в школьных учебниках говорили о чем угодно, касаемо времен Второй мировой войны, только почти не упоминали о Сталинградской битве. Это странно, понимаете? Просто невероятно... У меня такое впечатление, что кто-то специально так пытался воспитывать наше подрастающее поколение", - сказал глава государства.
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Путин отметил, что молодежь крайне важно ориентировать в информационном пространстве и направлять, так как самостоятельно молодому человеку очень трудно сориентироваться.
"Разумеется, если мы будем родства не помнящими, то будущего не будет", - подчеркнул президент.
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