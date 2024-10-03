https://ria.ru/20241003/putin-1976215291.html

Путин оценил введение "Разговоров о важном" в школах

Путин оценил введение "Разговоров о важном" в школах - РИА Новости, 03.10.2024

Путин оценил введение "Разговоров о важном" в школах

Цикл "Разговоры о важном" в школах был введен своевременно, есть хороший результат, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:57

2024-10-03T16:57

2024-10-03T17:11

общество

россия

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Цикл "Разговоры о важном" в школах был введен своевременно, есть хороший результат, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, то, что в школах пошло у нас - и флаг, и гимн, и "Разговоры о важном" - это дополняет, разумеется, общественно значимые предметы, историю, обществоведение и так далее. И это очень своевременно мы сделали, и (это - ред.) имеет хороший результат. Потому что, если мы молодого человека не ориентируем как-то в пространстве и не ориентируем его в бесконечном потоке информации, самому молодому человеку очень трудно сориентироваться, очень трудно", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"."Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в 2022 году. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение.

https://ria.ru/20240622/patrushev-1954669195.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование