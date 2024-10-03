Путин оценил введение "Разговоров о важном" в школах
Путин: "Разговоры о важном" в школах были введены своевременно
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном"
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном". Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Цикл "Разговоры о важном" в школах был введен своевременно, есть хороший результат, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, то, что в школах пошло у нас - и флаг, и гимн, и "Разговоры о важном" - это дополняет, разумеется, общественно значимые предметы, историю, обществоведение и так далее. И это очень своевременно мы сделали, и (это - ред.) имеет хороший результат. Потому что, если мы молодого человека не ориентируем как-то в пространстве и не ориентируем его в бесконечном потоке информации, самому молодому человеку очень трудно сориентироваться, очень трудно", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
"Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в 2022 году. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение.