https://ria.ru/20241003/putin-1976215167.html
Путин призвал власти уделять внимание школам в новых регионах
Путин призвал власти уделять внимание школам в новых регионах - РИА Новости, 03.10.2024
Путин призвал власти уделять внимание школам в новых регионах
Власти РФ должны уделять внимание школам в новых регионах, ситуация там плачевная из-за его отсутствия со стороны прошлых руководителей, заявил президент России РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:57
2024-10-03T16:57
2024-10-03T17:10
россия
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Власти РФ должны уделять внимание школам в новых регионах, ситуация там плачевная из-за его отсутствия со стороны прошлых руководителей, заявил президент России Владимир Путин."Мы посмотрели, что на наших так называемых новых территориях: ЛНР, ДНР, в Новороссии, Херсонской области… беда просто. Прежние власти никогда не уделяли этому внимание, а мы должны, потому что это, безусловно, очень важная часть и воспитательного процесса, и получения нужных и дополнительных знаний по тем направлениям, которые человек выбирает в качестве ориентира для будущей профессии", - сказал Путин в ходе встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
Путин общается с финалистами конкурса "Учитель года"
Путин общается с финалистами конкурса "Учитель года". Президент отдельно поблагодарил педагогов из новых и приграничных регионов за работу в непростых условиях.
2024-10-03T16:57
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, видео, луганская народная республика, донецкая народная республика, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин призвал власти уделять внимание школам в новых регионах
Путин: надо уделять внимание школам в новых регионах, ситуация в них плачевная