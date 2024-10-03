https://ria.ru/20241003/putin-1976215167.html

Путин призвал власти уделять внимание школам в новых регионах

Путин призвал власти уделять внимание школам в новых регионах - РИА Новости, 03.10.2024

Путин призвал власти уделять внимание школам в новых регионах

Власти РФ должны уделять внимание школам в новых регионах, ситуация там плачевная из-за его отсутствия со стороны прошлых руководителей, заявил президент России РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:57

2024-10-03T16:57

2024-10-03T17:10

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владимир путин

луганская народная республика

донецкая народная республика

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Власти РФ должны уделять внимание школам в новых регионах, ситуация там плачевная из-за его отсутствия со стороны прошлых руководителей, заявил президент России Владимир Путин."Мы посмотрели, что на наших так называемых новых территориях: ЛНР, ДНР, в Новороссии, Херсонской области… беда просто. Прежние власти никогда не уделяли этому внимание, а мы должны, потому что это, безусловно, очень важная часть и воспитательного процесса, и получения нужных и дополнительных знаний по тем направлениям, которые человек выбирает в качестве ориентира для будущей профессии", - сказал Путин в ходе встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин общается с финалистами конкурса "Учитель года" Путин общается с финалистами конкурса "Учитель года". Президент отдельно поблагодарил педагогов из новых и приграничных регионов за работу в непростых условиях. 2024-10-03T16:57 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, видео, луганская народная республика, донецкая народная республика, общество, социальный навигатор, сн_образование