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Эксперты назвали самые популярные страны для турпоездок в октябре - РИА Новости, 03.10.2024
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Туризм
 
15:21 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/puteshestviya-1976183316.html
Эксперты назвали самые популярные страны для турпоездок в октябре
Эксперты назвали самые популярные страны для турпоездок в октябре - РИА Новости, 03.10.2024
Эксперты назвали самые популярные страны для турпоездок в октябре
Названы самые востребованные у туристов страны для путешествий в октябре, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:21
2024-10-03T15:21
туризм
туризм
новости - туризм
турция
оаэ
таиланд
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда поехать
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Названы самые востребованные у туристов страны для путешествий в октябре, сообщает АТОР.Эксперты ассоциации проанализировали данные поисковых запросов и бронирований сервиса "Слетать.ру" и выяснили, что с начала осени список лидеров не изменился, но туристы стали выбирать страны с более теплым климатом.Так, больше всего организованные путешественников осенью интересовались поездками в Турцию, хотя число запросов за месяц сократилось с 54 до 47 процентов. Зато интерес к египетским курортам вырос с 12 до 17 процентов, к ОАЭ — с 9 до 12 процентов. Россияне стали реже планировать путешествия по стране: доля ищущих такие путевки за месяц снизилась с 6,7 до 4,4 процента. Зато растет популярность традиционных "зимних" направлений, например, Таиланда, Мальдивских островов, Кубы, Вьетнама.При этом 90 процентов продаж туров были в три страны. В Турцию поедет 36 процентов путешественников, по России — 22 процента, а 17 процентов отправятся на курорты Красного моря. Отдых в ОАЭ оплатили восемь процентов туристов, в Таиланде — семь процентов.Туроператоры связывают уменьшение доли Турции осенью с окончанием пляжного сезона там. Зато продолжит расти спрос на визвиты ОАЭ, Египет и Таиланд — традиционные зимние направления.Интерес к поездкам по России будет расти, говорят участники рынка. Они отмечают новый тренд — перенос многих отпусков на межсезонье, когда цены традиционно снижаются.
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турция
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Мария Селиванова
Мария Селиванова
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60
туризм, новости - туризм, турция, оаэ, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, ОАЭ, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда поехать, куда можно лететь
Эксперты назвали самые популярные страны для турпоездок в октябре

АТОР: Турция — самое популярное зарубежное направление для турпоездок в октябре

© РИА Новости / Мария СеливановаСтамбул. Туристы у Голубой мечети
Стамбул. Туристы у Голубой мечети - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Названы самые востребованные у туристов страны для путешествий в октябре, сообщает АТОР.
Эксперты ассоциации проанализировали данные поисковых запросов и бронирований сервиса "Слетать.ру" и выяснили, что с начала осени список лидеров не изменился, но туристы стали выбирать страны с более теплым климатом.
Так, больше всего организованные путешественников осенью интересовались поездками в Турцию, хотя число запросов за месяц сократилось с 54 до 47 процентов. Зато интерес к египетским курортам вырос с 12 до 17 процентов, к ОАЭ — с 9 до 12 процентов. Россияне стали реже планировать путешествия по стране: доля ищущих такие путевки за месяц снизилась с 6,7 до 4,4 процента. Зато растет популярность традиционных "зимних" направлений, например, Таиланда, Мальдивских островов, Кубы, Вьетнама.
При этом 90 процентов продаж туров были в три страны. В Турцию поедет 36 процентов путешественников, по России — 22 процента, а 17 процентов отправятся на курорты Красного моря. Отдых в ОАЭ оплатили восемь процентов туристов, в Таиланде — семь процентов.
Туроператоры связывают уменьшение доли Турции осенью с окончанием пляжного сезона там. Зато продолжит расти спрос на визвиты ОАЭ, Египет и Таиланд — традиционные зимние направления.
Интерес к поездкам по России будет расти, говорят участники рынка. Они отмечают новый тренд — перенос многих отпусков на межсезонье, когда цены традиционно снижаются.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияОАЭТаиландАссоциация туроператоров России (АТОР)куда поехатькуда можно лететь
 
 
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