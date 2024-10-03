Эксперты назвали самые популярные страны для турпоездок в октябре
АТОР: Турция — самое популярное зарубежное направление для турпоездок в октябре
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Названы самые востребованные у туристов страны для путешествий в октябре, сообщает АТОР.
Эксперты ассоциации проанализировали данные поисковых запросов и бронирований сервиса "Слетать.ру" и выяснили, что с начала осени список лидеров не изменился, но туристы стали выбирать страны с более теплым климатом.
Так, больше всего организованные путешественников осенью интересовались поездками в Турцию, хотя число запросов за месяц сократилось с 54 до 47 процентов. Зато интерес к египетским курортам вырос с 12 до 17 процентов, к ОАЭ — с 9 до 12 процентов. Россияне стали реже планировать путешествия по стране: доля ищущих такие путевки за месяц снизилась с 6,7 до 4,4 процента. Зато растет популярность традиционных "зимних" направлений, например, Таиланда, Мальдивских островов, Кубы, Вьетнама.
При этом 90 процентов продаж туров были в три страны. В Турцию поедет 36 процентов путешественников, по России — 22 процента, а 17 процентов отправятся на курорты Красного моря. Отдых в ОАЭ оплатили восемь процентов туристов, в Таиланде — семь процентов.
Туроператоры связывают уменьшение доли Турции осенью с окончанием пляжного сезона там. Зато продолжит расти спрос на визвиты ОАЭ, Египет и Таиланд — традиционные зимние направления.
Интерес к поездкам по России будет расти, говорят участники рынка. Они отмечают новый тренд — перенос многих отпусков на межсезонье, когда цены традиционно снижаются.
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