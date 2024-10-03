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Угледар имел стратегическое значение для Украины, заявил Пушилин - РИА Новости, 03.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:29 03.10.2024 (обновлено: 21:56 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/pushilin-1976263831.html
Угледар имел стратегическое значение для Украины, заявил Пушилин
Угледар имел стратегическое значение для Украины, заявил Пушилин - РИА Новости, 03.10.2024
Угледар имел стратегическое значение для Украины, заявил Пушилин
Освобождённый город Угледар в ДНР имел для Украины стратегическое значение - он располагается на господствующей высоте, поэтому ВСУ так упирались и хотели... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T21:29
2024-10-03T21:56
угледар
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Освобождённый город Угледар в ДНР имел для Украины стратегическое значение - он располагается на господствующей высоте, поэтому ВСУ так упирались и хотели удержать населённый пункт, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Город (Угледар - ред.) имеет стратегическое значение для противника, поэтому противник столь серьёзно упирался, столь серьёзно старался удержать данный населённый пункт - именно из-за его географического положения, из-за того, что он находится на господствующей высоте, из-за того, что там находятся многочисленные многоэтажные застройки, именно из-за того, что там находятся рядом две шахты… с высотными постройками", - рассказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, такое же стратегическое значение Угледар имеет и для российских военных."Именно поэтому и для нас это важно, противник там выстраивал точки наблюдения, выстраивал систему ретрансляторов, которые позволяли ему на десятки километров вперед видеть, что происходит на поле боя, следить за нашими подразделениями, поэтому было столь сложно в плане освобождения данного населённого пункта", - отметил глава республики.Пушилин подчеркнул, что героическими усилиями российских бойцов город удалось освободить.
https://ria.ru/20241003/pushilin-1976264134.html
https://ria.ru/20241003/ugledar-1976263925.html
угледар
украина
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угледар, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Угледар, Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Угледар имел стратегическое значение для Украины, заявил Пушилин

Пушилин: Угледар имеет стратегическое значение для противника

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Освобождённый город Угледар в ДНР имел для Украины стратегическое значение - он располагается на господствующей высоте, поэтому ВСУ так упирались и хотели удержать населённый пункт, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Город (Угледар - ред.) имеет стратегическое значение для противника, поэтому противник столь серьёзно упирался, столь серьёзно старался удержать данный населённый пункт - именно из-за его географического положения, из-за того, что он находится на господствующей высоте, из-за того, что там находятся многочисленные многоэтажные застройки, именно из-за того, что там находятся рядом две шахты… с высотными постройками", - рассказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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Вчера, 21:35
По его словам, такое же стратегическое значение Угледар имеет и для российских военных.
"Именно поэтому и для нас это важно, противник там выстраивал точки наблюдения, выстраивал систему ретрансляторов, которые позволяли ему на десятки километров вперед видеть, что происходит на поле боя, следить за нашими подразделениями, поэтому было столь сложно в плане освобождения данного населённого пункта", - отметил глава республики.
Пушилин подчеркнул, что героическими усилиями российских бойцов город удалось освободить.
Вид с воздуха на Угледар - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУгледарУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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