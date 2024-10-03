https://ria.ru/20241003/pushilin-1976263831.html

Угледар имел стратегическое значение для Украины, заявил Пушилин

Угледар имел стратегическое значение для Украины, заявил Пушилин - РИА Новости, 03.10.2024

Угледар имел стратегическое значение для Украины, заявил Пушилин

Освобождённый город Угледар в ДНР имел для Украины стратегическое значение - он располагается на господствующей высоте, поэтому ВСУ так упирались и хотели... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T21:29

2024-10-03T21:29

2024-10-03T21:56

угледар

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Освобождённый город Угледар в ДНР имел для Украины стратегическое значение - он располагается на господствующей высоте, поэтому ВСУ так упирались и хотели удержать населённый пункт, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Город (Угледар - ред.) имеет стратегическое значение для противника, поэтому противник столь серьёзно упирался, столь серьёзно старался удержать данный населённый пункт - именно из-за его географического положения, из-за того, что он находится на господствующей высоте, из-за того, что там находятся многочисленные многоэтажные застройки, именно из-за того, что там находятся рядом две шахты… с высотными постройками", - рассказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, такое же стратегическое значение Угледар имеет и для российских военных."Именно поэтому и для нас это важно, противник там выстраивал точки наблюдения, выстраивал систему ретрансляторов, которые позволяли ему на десятки километров вперед видеть, что происходит на поле боя, следить за нашими подразделениями, поэтому было столь сложно в плане освобождения данного населённого пункта", - отметил глава республики.Пушилин подчеркнул, что героическими усилиями российских бойцов город удалось освободить.

https://ria.ru/20241003/pushilin-1976264134.html

https://ria.ru/20241003/ugledar-1976263925.html

угледар

украина

донецкая народная республика

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угледар, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины