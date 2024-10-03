https://ria.ru/20241003/propazha-1976060840.html
Любовь Успенская заявила о пропаже дочери
Любовь Успенская заявила о пропаже дочери - РИА Новости, 03.10.2024
Любовь Успенская заявила о пропаже дочери
Певица Любовь Успенская сообщила о пропаже своей дочери Татьяны, ее нет дома, связи с ней нет двое суток. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T00:10
2024-10-03T00:10
2024-10-03T00:26
любовь успенская
луганская народная республика
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Певица Любовь Успенская сообщила о пропаже своей дочери Татьяны, ее нет дома, связи с ней нет двое суток. "Я надеюсь, что вы мне поможете. Я даже не знаю, у меня нет никакой версии, я не понимаю, что произошло. Я приехала — ее нет дома. Телефон ее тоже остался дома, связи у меня нет никакой с ней", — сказала Успенская на видео, опубликованном главой федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, который приехал к певице домой, в его Telegram-канале. Бородин добавил, что Успенская ранее была в командировке в новых регионах — Донецкой и Луганской Народных Республиках. Он предполагает, что причиной исчезновения Татьяны могла стать данная поездка. Связи с дочерью Успенской нет уже двое суток. По словам Бородина, Успенская пока не обращалась с заявлением в правоохранительные органы, однако поиски продолжаются. Представитель артистки в беседе с РИА Новости заявил, что пока никаких подробностей этого дела нет, отметив, что это "все, что известно" на данный момент.
https://ria.ru/20240927/sk-1975015152.html
https://ria.ru/20240930/kuzbass-1975412787.html
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любовь успенская, луганская народная республика
Любовь Успенская, Луганская Народная Республика
Любовь Успенская заявила о пропаже дочери
Певица Успенская сообщила о пропаже своей дочери Татьяны