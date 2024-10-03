https://ria.ru/20241003/prokuror-1976207935.html

Прокурор попросил девять лет колонии для американца Гилмана

Прокурор попросил девять лет колонии для американца Гилмана - РИА Новости, 03.10.2024

Прокурор попросил девять лет колонии для американца Гилмана

Прокурор просит Центральный районный суд Воронежа назначить американцу Роберту Гилману девять лет и один месяц строгого режима по совокупности совершенных... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:41

2024-10-03T16:41

2024-10-03T16:41

происшествия

воронеж

херсонская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Прокурор просит Центральный районный суд Воронежа назначить американцу Роберту Гилману девять лет и один месяц строгого режима по совокупности совершенных преступлений, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее суд по новому уголовному делу в отношении Гилмана заслушал сторону обвинения, показания потерпевших и свидетелей. Кроме того, суд запросил сведения о состоянии здоровья Гилмана, который на заседании несколько раз заявлял, что его отравили, и о том, отказывали ли американцу в медпомощи. На заседании в понедельник, 9 сентября, суд продолжил допрос свидетелей - они подтвердили версию обвинения. Как сообщила в конце заседания судья Ирина Сапрыкина, не допрошены остались трое свидетелей. Их допрос 3 октября не состоялся в связи с командировкой в Херсонскую область. В ходе судебного заседания прошли судебные прения. "Окончательно назначить наказание в виде 9 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - заявил прокурор в ходе судебного заседания. Адвокат Гилмана Бражникова отметила, что Гилман признал вину и раскаялся, способствовал раскрытию преступления, давая подробные показания, а также попросила обратить внимание на состояние здоровья Гилмана. Защитница просила суд "применить минимально возможную меру наказания". Роберт Гилман, произнося последнее слово, убеждал суд в том, что не мог иначе поступить в сложившейся ситуации. Он утверждал, что правоохранители оскорбили честь его семьи и он защищал её. Суд назначил оглашение приговора на 7 октября на 10.30 мск. По версии следствия, Гилман два раза бил кулаком в голову инспектора колонии №2: 30 сентября 2023 года во время проверки камеры и 16 октября при возвращении в камеру. В той же колонии американец 23 октября "нанес не менее шести ударов" следователю СК, прибывшему для проведения следственных действий с ним, причинив сотрясение мозга. Гилмана перевели в СИЗО, где он 14 ноября во время личного досмотра "умышленно нанес инспектору кулаком правой руки удар в область лица". Гилман признал вину в том, что бил потерпевших. Гилман заявил, что ударил инспектора в колонии и следователя за то, что они, по его мнению, оскорбили его отца, инспектора в СИЗО он ударил после того, как во время личного досмотра тот "сделал больно" его гениталиям. Как информировал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима - именно столько запрашивала прокуратура. Защита подала апелляцию, Воронежский облсуд в мае 2023 года снизил срок до 3,5 лет.

https://ria.ru/20240815/moskva-1966455364.html

https://ria.ru/20240527/sud-1948513503.html

https://ria.ru/20240917/mosgorsud-1973100635.html

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происшествия, воронеж, херсонская область , россия, следственный комитет россии (ск рф)