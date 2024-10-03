https://ria.ru/20241003/proizvodstvo-1976212287.html

Производитель посуды в ЛНР удваивает производство при поддержке КМСП

Производитель посуды в ЛНР удваивает производство при поддержке КМСП - РИА Новости, 03.10.2024

Производитель посуды в ЛНР удваивает производство при поддержке КМСП

Компания "Донреалпак" (Луганск) привлекла лизинговое финансирование на сумму 47,3 миллиона рублей в МСП Лизинге, дочерней структуре Корпорации МСП, для... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:46

2024-10-03T16:46

2024-10-03T16:46

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Компания "Донреалпак" (Луганск) привлекла лизинговое финансирование на сумму 47,3 миллиона рублей в МСП Лизинге, дочерней структуре Корпорации МСП, для расширения производства и увеличения выпуска продукции, сообщает пресс-служба КМСП. На полученные средства была приобретена термоформовочная машина для выпуска пластиковой посуды. Расширение производства за счет нового оборудования позволит увеличить выпуск продукции в два раза, повысит производительность и снизит себестоимость продукции. "Сегодня предпринимателям воссоединенных регионов необходимо повышенное внимание, особый подход к их поддержке и специальные меры для стимулирования роста. Развитие малого и среднего бизнеса наших исторических субъектов РФ способствует их интеграции в российскую экономическую и общественную жизнь России", – сказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель Луганской Народной Республики Дарья Лантратова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что благодаря участию Корпорации МСП предприятие приобрело новое оборудование для выпуска пластиковой посуды. "А в целом, с ее поддержкой появляются новые возможности для предпринимательских инициатив как действующих, так и новых субъектов. Это положительно влияет на развитие экономического потенциала Луганской Народной Республики", - подчеркнула Лантратова. Как рассказали в "Донреалпаке", в настоящее время спрос на продукцию предприятия активно растет. Среди заказчиков не только местные компании, но и ряд предприятий в других регионах страны. Перед компанией стоит задача по дальнейшему развитию производства, расширению линейки изделий и наращиванию объем выпуска продукции с выходом на новые рынки сбыта. Сегодня поддержка бизнеса новых регионов - это одно из ключевых направлений работы, подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. "Лизинговое финансирование дает возможность бизнесу в краткие сроки и на выгодных условиях инвестировать в развитие производственных мощностей. С новым оборудованием компании повышают эффективность производства, расширяют линейку продукции и создают дополнительные рабочие места", – заявил он. Корпорация МСП оказывает лизинговую поддержку в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20240927/biznes-1975124306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия, луганская народная республика, луганск, александр исаевич, корпорация мсп