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Медиабанк "России сегодня" стал победителем премии "Корпоративный музей" - РИА Новости, 03.10.2024
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21:00 03.10.2024 (обновлено: 21:53 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/premiya-1975962707.html
Медиабанк "России сегодня" стал победителем премии "Корпоративный музей"
Медиабанк "России сегодня" стал победителем премии "Корпоративный музей" - РИА Новости, 03.10.2024
Медиабанк "России сегодня" стал победителем премии "Корпоративный музей"
Мультимедийный банк "России сегодня" стал победителем VI Национальной премии "Корпоративный музей" за специальный проект "Освобождение. Путь к Победе",... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T21:00
2024-10-03T21:53
социальный навигатор
ссср
европа
наталья тюрина
президентский фонд культурных инициатив
совинформбюро
освобождение. путь к победе
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мультимедийный банк "России сегодня" стал победителем VI Национальной премии "Корпоративный музей" за специальный проект "Освобождение. Путь к Победе", реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.За вклад в популяризацию материалов, имеющих общественную и историческую значимость, медиабанк "России сегодня" был признан лучшим в номинации "Музей для всех".&quot;Мы постоянно ведем работу по оцифровке, атрибуции и дальнейшей публикации обширного фотографического наследия, оставленного нам фотографами Совинформбюро и АПН. Для нас очень важно, что наш медиабанк становится не только тем местом, где профессионалы в сфере журналистики и фотографии могут скачать материалы. Его функции расширяются, добавляется и образовательная составляющая. Медиабанк превращается в своеобразный музей, доступный для всех&quot;, — сказала на награждении руководитель службы визуальных проектов МИА &quot;Россия сегодня&quot; Оксана Олейник.На уникальном фотоархиве Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", основан проект "Освобождение. Путь к Победе". Он объединил гибридные форматы онлайн и офлайн фотовыставок и подкастов, посвященных освобождению территорий СССР и Европы от немецко-фашистских захватчиков."Отдельные слова благодарности мы хотели бы сказать Президентскому фонду культурных инициатив за поддержку и возможности развития проекта как Музея для всех", — отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня", руководитель проекта "Освобождение. Путь к Победе" Наталья Тюрина."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.) и "За верность науке".
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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социальный навигатор, ссср, европа, наталья тюрина, президентский фонд культурных инициатив, совинформбюро, освобождение. путь к победе, миа "россия сегодня", россия сегодня, общество
Социальный навигатор, СССР, Европа, Наталья Тюрина, Президентский фонд культурных инициатив, Совинформбюро, Освобождение. Путь к Победе, МИА "Россия сегодня", Россия сегодня, Общество

Медиабанк "России сегодня" стал победителем премии "Корпоративный музей"

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкМедиабанк "России сегодня" стал победителем/лауреатом премии "Корпоративный музей"
Медиабанк России сегодня стал победителем/лауреатом премии Корпоративный музей - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мультимедийный банк "России сегодня" стал победителем VI Национальной премии "Корпоративный музей" за специальный проект "Освобождение. Путь к Победе", реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
За вклад в популяризацию материалов, имеющих общественную и историческую значимость, медиабанк "России сегодня" был признан лучшим в номинации "Музей для всех".
© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкМедиабанк "России сегодня" стал победителем/лауреатом премии "Корпоративный музей"
Медиабанк России сегодня стал победителем/лауреатом премии Корпоративный музей - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в медиабанк
Медиабанк "России сегодня" стал победителем/лауреатом премии "Корпоративный музей"
«

"Мы постоянно ведем работу по оцифровке, атрибуции и дальнейшей публикации обширного фотографического наследия, оставленного нам фотографами Совинформбюро и АПН. Для нас очень важно, что наш медиабанк становится не только тем местом, где профессионалы в сфере журналистики и фотографии могут скачать материалы. Его функции расширяются, добавляется и образовательная составляющая. Медиабанк превращается в своеобразный музей, доступный для всех", — сказала на награждении руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.

На уникальном фотоархиве Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", основан проект "Освобождение. Путь к Победе". Он объединил гибридные форматы онлайн и офлайн фотовыставок и подкастов, посвященных освобождению территорий СССР и Европы от немецко-фашистских захватчиков.
© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкУчастники на торжественной церемонии награждения победителей VI Национальной премии "Корпоративный музей" в Нижнем Новгороде.
Медиабанк России сегодня стал победителем/лауреатом премии Корпоративный музей
Участники на торжественной церемонии награждения победителей VI Национальной премии "Корпоративный музей" в Нижнем Новгороде.
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкЗаместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Владимир Балакин на торжественной церемонии награждения победителей VI Национальной премии "Корпоративный музей" в Нижнем Новгороде.
Медиабанк России сегодня стал победителем/лауреатом премии Корпоративный музей
Заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Владимир Балакин на торжественной церемонии награждения победителей VI Национальной премии "Корпоративный музей" в Нижнем Новгороде.
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкРуководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник на торжественной церемонии награждения победителей VI Национальной премии "Корпоративный музей" в Нижнем Новгороде.
Медиабанк России сегодня стал победителем/лауреатом премии Корпоративный музей
Руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник на торжественной церемонии награждения победителей VI Национальной премии "Корпоративный музей" в Нижнем Новгороде.
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в медиабанк
3 из 3
Участники на торжественной церемонии награждения победителей VI Национальной премии "Корпоративный музей" в Нижнем Новгороде.
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в медиабанк
1 из 3
Заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Владимир Балакин на торжественной церемонии награждения победителей VI Национальной премии "Корпоративный музей" в Нижнем Новгороде.
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в медиабанк
2 из 3
Руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник на торжественной церемонии награждения победителей VI Национальной премии "Корпоративный музей" в Нижнем Новгороде.
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в медиабанк
3 из 3
"Отдельные слова благодарности мы хотели бы сказать Президентскому фонду культурных инициатив за поддержку и возможности развития проекта как Музея для всех", — отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня", руководитель проекта "Освобождение. Путь к Победе" Наталья Тюрина.
"Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.) и "За верность науке".
 
Социальный навигаторСССРЕвропаНаталья ТюринаПрезидентский фонд культурных инициативСовинформбюроОсвобождение. Путь к ПобедеМИА "Россия сегодня"Россия сегодняОбщество
 
 
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