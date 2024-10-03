Медиабанк "России сегодня" стал победителем премии "Корпоративный музей"
© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкМедиабанк "России сегодня" стал победителем/лауреатом премии "Корпоративный музей"
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мультимедийный банк "России сегодня" стал победителем VI Национальной премии "Корпоративный музей" за специальный проект "Освобождение. Путь к Победе", реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
За вклад в популяризацию материалов, имеющих общественную и историческую значимость, медиабанк "России сегодня" был признан лучшим в номинации "Музей для всех".
© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкМедиабанк "России сегодня" стал победителем/лауреатом премии "Корпоративный музей"
Медиабанк "России сегодня" стал победителем/лауреатом премии "Корпоративный музей"
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"Мы постоянно ведем работу по оцифровке, атрибуции и дальнейшей публикации обширного фотографического наследия, оставленного нам фотографами Совинформбюро и АПН. Для нас очень важно, что наш медиабанк становится не только тем местом, где профессионалы в сфере журналистики и фотографии могут скачать материалы. Его функции расширяются, добавляется и образовательная составляющая. Медиабанк превращается в своеобразный музей, доступный для всех", — сказала на награждении руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.
На уникальном фотоархиве Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", основан проект "Освобождение. Путь к Победе". Он объединил гибридные форматы онлайн и офлайн фотовыставок и подкастов, посвященных освобождению территорий СССР и Европы от немецко-фашистских захватчиков.
© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкУчастники на торжественной церемонии награждения победителей VI Национальной премии "Корпоративный музей" в Нижнем Новгороде.
Участники на торжественной церемонии награждения победителей VI Национальной премии "Корпоративный музей" в Нижнем Новгороде.
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкЗаместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Владимир Балакин на торжественной церемонии награждения победителей VI Национальной премии "Корпоративный музей" в Нижнем Новгороде.
Заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Владимир Балакин на торжественной церемонии награждения победителей VI Национальной премии "Корпоративный музей" в Нижнем Новгороде.
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкРуководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник на торжественной церемонии награждения победителей VI Национальной премии "Корпоративный музей" в Нижнем Новгороде.
Руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник на торжественной церемонии награждения победителей VI Национальной премии "Корпоративный музей" в Нижнем Новгороде.
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Участники на торжественной церемонии награждения победителей VI Национальной премии "Корпоративный музей" в Нижнем Новгороде.
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Заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Владимир Балакин на торжественной церемонии награждения победителей VI Национальной премии "Корпоративный музей" в Нижнем Новгороде.
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Руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник на торжественной церемонии награждения победителей VI Национальной премии "Корпоративный музей" в Нижнем Новгороде.
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"Отдельные слова благодарности мы хотели бы сказать Президентскому фонду культурных инициатив за поддержку и возможности развития проекта как Музея для всех", — отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня", руководитель проекта "Освобождение. Путь к Победе" Наталья Тюрина.
"Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.) и "За верность науке".