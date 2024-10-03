https://ria.ru/20241003/premiya-1975962707.html

Медиабанк "России сегодня" стал победителем премии "Корпоративный музей"

Медиабанк "России сегодня" стал победителем премии "Корпоративный музей" - РИА Новости, 03.10.2024

Медиабанк "России сегодня" стал победителем премии "Корпоративный музей"

Мультимедийный банк "России сегодня" стал победителем VI Национальной премии "Корпоративный музей" за специальный проект "Освобождение. Путь к Победе",... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T21:00

2024-10-03T21:00

2024-10-03T21:53

социальный навигатор

ссср

европа

наталья тюрина

президентский фонд культурных инициатив

совинформбюро

освобождение. путь к победе

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мультимедийный банк "России сегодня" стал победителем VI Национальной премии "Корпоративный музей" за специальный проект "Освобождение. Путь к Победе", реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.За вклад в популяризацию материалов, имеющих общественную и историческую значимость, медиабанк "России сегодня" был признан лучшим в номинации "Музей для всех"."Мы постоянно ведем работу по оцифровке, атрибуции и дальнейшей публикации обширного фотографического наследия, оставленного нам фотографами Совинформбюро и АПН. Для нас очень важно, что наш медиабанк становится не только тем местом, где профессионалы в сфере журналистики и фотографии могут скачать материалы. Его функции расширяются, добавляется и образовательная составляющая. Медиабанк превращается в своеобразный музей, доступный для всех", — сказала на награждении руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.На уникальном фотоархиве Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", основан проект "Освобождение. Путь к Победе". Он объединил гибридные форматы онлайн и офлайн фотовыставок и подкастов, посвященных освобождению территорий СССР и Европы от немецко-фашистских захватчиков."Отдельные слова благодарности мы хотели бы сказать Президентскому фонду культурных инициатив за поддержку и возможности развития проекта как Музея для всех", — отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня", руководитель проекта "Освобождение. Путь к Победе" Наталья Тюрина."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.) и "За верность науке".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, ссср, европа, наталья тюрина, президентский фонд культурных инициатив, совинформбюро, освобождение. путь к победе, миа "россия сегодня", россия сегодня, общество