https://ria.ru/20241003/posetitel-1976065434.html

Пришедшего голым в Wildberries жителя Приморья отправили на лечение

Пришедшего голым в Wildberries жителя Приморья отправили на лечение - РИА Новости, 03.10.2024

Пришедшего голым в Wildberries жителя Приморья отправили на лечение

Мужчина, который голым приходил в пункт выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries во Владивостоке, передан в специализированное заведение для прохождения лечения. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T02:15

2024-10-03T02:15

2024-10-03T02:15

владивосток

приморский край

россия

происшествия

wildberries

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941832452_0:349:2966:2017_1920x0_80_0_0_dc60a53c81552fc4c87c2061e8186b0f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Мужчина, который голым приходил в пункт выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries во Владивостоке, передан в специализированное заведение для прохождения лечения. Ранее в местных Telegram-каналах разошлось видео с камеры наблюдения, на котором обнаженный мужчина в медицинской маске и кепке заходит в пункт выдачи Wildberries. В помещении находятся сотрудница ПВЗ и еще одна девушка, но обе смотрят в телефоны и не реагируют на посетителя долгое время. Он выходит и снова возвращается. Сообщалось, что этот мужчина регулярно появляется в таком виде в этом пункте выдачи. В полиции информировали, что начата проверка. "Установлена личность нарушителя. Им оказался 57-летний житель Владивостока. Мужчина передан в специализированное заведение для прохождения лечения", - сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

https://ria.ru/20241001/migrant-1975642477.html

владивосток

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, приморский край, россия, происшествия, wildberries