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Пришедшего голым в Wildberries жителя Приморья отправили на лечение
Пришедшего голым в Wildberries жителя Приморья отправили на лечение - РИА Новости, 03.10.2024
Пришедшего голым в Wildberries жителя Приморья отправили на лечение
Мужчина, который голым приходил в пункт выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries во Владивостоке, передан в специализированное заведение для прохождения лечения. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T02:15
2024-10-03T02:15
2024-10-03T02:15
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Мужчина, который голым приходил в пункт выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries во Владивостоке, передан в специализированное заведение для прохождения лечения. Ранее в местных Telegram-каналах разошлось видео с камеры наблюдения, на котором обнаженный мужчина в медицинской маске и кепке заходит в пункт выдачи Wildberries. В помещении находятся сотрудница ПВЗ и еще одна девушка, но обе смотрят в телефоны и не реагируют на посетителя долгое время. Он выходит и снова возвращается. Сообщалось, что этот мужчина регулярно появляется в таком виде в этом пункте выдачи. В полиции информировали, что начата проверка. "Установлена личность нарушителя. Им оказался 57-летний житель Владивостока. Мужчина передан в специализированное заведение для прохождения лечения", - сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
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владивосток, приморский край, россия, происшествия, wildberries
Владивосток, Приморский край, Россия, Происшествия, Wildberries
Пришедшего голым в Wildberries жителя Приморья отправили на лечение
Мужчину, пришедшего голым в Wildberries во Владивостоке, отправили на лечение