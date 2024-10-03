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В Польше открылся первый рекрутинговый центр для набора добровольцев в ВСУ - РИА Новости, 03.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:21 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/polsha-1976262894.html
В Польше открылся первый рекрутинговый центр для набора добровольцев в ВСУ
В Польше открылся первый рекрутинговый центр для набора добровольцев в ВСУ - РИА Новости, 03.10.2024
В Польше открылся первый рекрутинговый центр для набора добровольцев в ВСУ
Минобороны Украины на фоне заявлений о провале попыток собрать украинский легион в Польше сообщило об открытии в польском Люблине первого рекрутингового центра... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T21:21
2024-10-03T21:21
специальная военная операция на украине
украина
польша
россия
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владимир зеленский
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минобороны Украины на фоне заявлений о провале попыток собрать украинский легион в Польше сообщило об открытии в польском Люблине первого рекрутингового центра для набора добровольцев в ВСУ. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 2 октября заявил, что Варшава не смогла сформировать так называемый украинский легион из-за отсутствия желающих служить в нем. "Украинский легион начал набор добровольцев-граждан Украины в польском Люблине! Первый рекрутинговый центр открылся на базе консульства Украины в Люблине и работает ежедневно... На месте действует военно-врачебная комиссия. Подготовка добровольцев проходит на полигоне, предоставленном польской стороной. Украина обеспечивает форму и тыловое обеспечение, Польша — вооружение и технику", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны. По данным польского агентства IAR, добровольцы, если такие найдутся, после подписания контракта проведут 35-дневную подготовку на полигоне, а затем продолжат обучение на базах НАТО в Европе. В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включало подготовку на территории Польши украинского легиона - нового военного подразделения. Предполагалось, что заинтересованные во вступлении в легион украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что Москве всё равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241002/polsha-1975903781.html
https://ria.ru/20240916/mid-1973067554.html
https://ria.ru/20240806/naemniki-1964300595.html
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украина, польша, россия, владимир путин, владимир зеленский, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Польша, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Польше открылся первый рекрутинговый центр для набора добровольцев в ВСУ

МО Украины сообщило о начале набора добровольцев в ВСУ в польском Люблине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПольша
Польша - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минобороны Украины на фоне заявлений о провале попыток собрать украинский легион в Польше сообщило об открытии в польском Люблине первого рекрутингового центра для набора добровольцев в ВСУ.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 2 октября заявил, что Варшава не смогла сформировать так называемый украинский легион из-за отсутствия желающих служить в нем.
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Польша не смогла сформировать украинский легион
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"Украинский легион начал набор добровольцев-граждан Украины в польском Люблине! Первый рекрутинговый центр открылся на базе консульства Украины в Люблине и работает ежедневно... На месте действует военно-врачебная комиссия. Подготовка добровольцев проходит на полигоне, предоставленном польской стороной. Украина обеспечивает форму и тыловое обеспечение, Польша — вооружение и технику", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны.
По данным польского агентства IAR, добровольцы, если такие найдутся, после подписания контракта проведут 35-дневную подготовку на полигоне, а затем продолжат обучение на базах НАТО в Европе.
В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включало подготовку на территории Польши украинского легиона - нового военного подразделения. Предполагалось, что заинтересованные во вступлении в легион украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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