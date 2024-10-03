В Польше открылся первый рекрутинговый центр для набора добровольцев в ВСУ
МО Украины сообщило о начале набора добровольцев в ВСУ в польском Люблине
Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минобороны Украины на фоне заявлений о провале попыток собрать украинский легион в Польше сообщило об открытии в польском Люблине первого рекрутингового центра для набора добровольцев в ВСУ.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 2 октября заявил, что Варшава не смогла сформировать так называемый украинский легион из-за отсутствия желающих служить в нем.
Польша не смогла сформировать украинский легион
2 октября, 11:34
"Украинский легион начал набор добровольцев-граждан Украины в польском Люблине! Первый рекрутинговый центр открылся на базе консульства Украины в Люблине и работает ежедневно... На месте действует военно-врачебная комиссия. Подготовка добровольцев проходит на полигоне, предоставленном польской стороной. Украина обеспечивает форму и тыловое обеспечение, Польша — вооружение и технику", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны.
В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включало подготовку на территории Польши украинского легиона - нового военного подразделения. Предполагалось, что заинтересованные во вступлении в легион украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.