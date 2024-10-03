https://ria.ru/20241003/polsha-1976163553.html

В Польше пройдет премьера фильма "Раст", где погиб оператор

В Польше пройдет премьера фильма "Раст", где погиб оператор - РИА Новости, 03.10.2024

В Польше пройдет премьера фильма "Раст", где погиб оператор

Премьера фильма "Раст", на съемках которого из-за стрельбы с участием актера Алека Болдуина погибла оператор, пройдет в ноябре 2024 года в Польше, сообщает... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:37

2024-10-03T14:37

2024-10-03T14:55

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алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Премьера фильма "Раст", на съемках которого из-за стрельбы с участием актера Алека Болдуина погибла оператор, пройдет в ноябре 2024 года в Польше, сообщает пресс-служба международного фестиваля EnergaCamerimage, посвященного мастерству кинооператоров. Согласно тексту пресс-релиза, опубликованному на сайте фестиваля, его организаторы хотят почтить память погибшей на съемках "Раста" оператора Галины Хатчинс. "В этом году на фестивале EnergaCamerimage состоится специальная мировая премьера фильма "Раст"... EnergaCamerimage 2024 пройдет 16-23 ноября", - говорится в пресс-релизе. Сообщается, что кинопоказ будет сопровождаться обсуждением, посвященным работе Хатчинс. В мероприятии примет участие в том числе режиссер фильма Джоэл Соуза. В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемочной площадке вестерна "Раст" выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошел самопроизвольно. Болдуин сначала был обвинен в непредумышленном причинении смерти, однако потом прокуратура отозвала обвинения, не исключив, однако, их повторного предъявления. В январе стало известно, что актеру вновь предъявили обвинения, в июле они снова были сняты.

https://ria.ru/20221117/baldwin-1832155216.html

https://ria.ru/20240620/bolduin-1954135525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, украина, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), в мире