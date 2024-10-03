В Польше пройдет премьера фильма "Раст", где погиб оператор
Премьера фильма "Раст", на съемках которого погиб оператор, пройдет в Польше
© AP Photo / KOAT 7 NewsПолицейские автомобили на месте съемок фильма "Ржавчина"
© AP Photo / KOAT 7 News
Полицейские автомобили на месте съемок фильма "Ржавчина". Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Премьера фильма "Раст", на съемках которого из-за стрельбы с участием актера Алека Болдуина погибла оператор, пройдет в ноябре 2024 года в Польше, сообщает пресс-служба международного фестиваля EnergaCamerimage, посвященного мастерству кинооператоров.
Согласно тексту пресс-релиза, опубликованному на сайте фестиваля, его организаторы хотят почтить память погибшей на съемках "Раста" оператора Галины Хатчинс.
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"В этом году на фестивале EnergaCamerimage состоится специальная мировая премьера фильма "Раст"... EnergaCamerimage 2024 пройдет 16-23 ноября", - говорится в пресс-релизе.
Сообщается, что кинопоказ будет сопровождаться обсуждением, посвященным работе Хатчинс. В мероприятии примет участие в том числе режиссер фильма Джоэл Соуза.
В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемочной площадке вестерна "Раст" выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошел самопроизвольно.
Болдуин сначала был обвинен в непредумышленном причинении смерти, однако потом прокуратура отозвала обвинения, не исключив, однако, их повторного предъявления. В январе стало известно, что актеру вновь предъявили обвинения, в июле они снова были сняты.