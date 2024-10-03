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В Польше открылась часовня, где священником работает нейросеть - РИА Новости, 03.10.2024
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12:55 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/polsha-1976134506.html
В Польше открылась часовня, где священником работает нейросеть
В Польше открылась часовня, где священником работает нейросеть - РИА Новости, 03.10.2024
В Польше открылась часовня, где священником работает нейросеть
Первая уникальная цифровая часовня была открыта в приходе Лацина в польском городе Познань, с прихожанами вместо священника общается искусственный интеллект... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:55
2024-10-03T12:55
технологии
познань
польша
религия
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ВАРШАВА, 3 окт - РИА Новости. Первая уникальная цифровая часовня была открыта в приходе Лацина в польском городе Познань, с прихожанами вместо священника общается искусственный интеллект Chat-GPT, сообщает телеканал TVP. Прихожанин может с помощью приложения в мобильном телефоне войти в часовню даже посреди ночи и обратиться за советом к специально обученному искусственному интеллекту. "Мы заметили, что многие люди хотят прийти в нашу часовню помолиться утром перед работой. Некоторые люди хотели бы после 21:00. Теперь это будет возможно", - сказал приходской священник Радослав Раковский. Согласно задумке, эта часовня должна стать пространством не только для молитвы, но и для встреч, бесед и даже работы. На территории цифровой часовни есть Wi-Fi, кофемашина и туалет. В часовне используется программное обеспечение, которое применяют для управления умными домами, и помощник в виде искусственного интеллекта Chat-GPT. Он используется для контроля и управления всеми функциями часовни. С искусственным интеллектом также можно поговорить на любые темы, но он специально обучен отвечать на вопросы, связанные с приходом и религией.
https://ria.ru/20240909/neyroset-1971507866.html
https://ria.ru/20240724/polsha-1961664757.html
познань
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технологии, познань, польша, религия
Технологии, Познань, Польша, Религия
В Польше открылась часовня, где священником работает нейросеть

В Польше открылась часовня, где вместо священника с людьми общается Chat-GPT

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 окт - РИА Новости. Первая уникальная цифровая часовня была открыта в приходе Лацина в польском городе Познань, с прихожанами вместо священника общается искусственный интеллект Chat-GPT, сообщает телеканал TVP.
Прихожанин может с помощью приложения в мобильном телефоне войти в часовню даже посреди ночи и обратиться за советом к специально обученному искусственному интеллекту.
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"Мы заметили, что многие люди хотят прийти в нашу часовню помолиться утром перед работой. Некоторые люди хотели бы после 21:00. Теперь это будет возможно", - сказал приходской священник Радослав Раковский.
Согласно задумке, эта часовня должна стать пространством не только для молитвы, но и для встреч, бесед и даже работы. На территории цифровой часовни есть Wi-Fi, кофемашина и туалет.
В часовне используется программное обеспечение, которое применяют для управления умными домами, и помощник в виде искусственного интеллекта Chat-GPT. Он используется для контроля и управления всеми функциями часовни. С искусственным интеллектом также можно поговорить на любые темы, но он специально обучен отвечать на вопросы, связанные с приходом и религией.
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