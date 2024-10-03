https://ria.ru/20241003/polsha-1976134506.html

В Польше открылась часовня, где священником работает нейросеть

В Польше открылась часовня, где священником работает нейросеть - РИА Новости, 03.10.2024

В Польше открылась часовня, где священником работает нейросеть

Первая уникальная цифровая часовня была открыта в приходе Лацина в польском городе Познань, с прихожанами вместо священника общается искусственный интеллект... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:55

2024-10-03T12:55

2024-10-03T12:55

технологии

познань

польша

религия

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ВАРШАВА, 3 окт - РИА Новости. Первая уникальная цифровая часовня была открыта в приходе Лацина в польском городе Познань, с прихожанами вместо священника общается искусственный интеллект Chat-GPT, сообщает телеканал TVP. Прихожанин может с помощью приложения в мобильном телефоне войти в часовню даже посреди ночи и обратиться за советом к специально обученному искусственному интеллекту. "Мы заметили, что многие люди хотят прийти в нашу часовню помолиться утром перед работой. Некоторые люди хотели бы после 21:00. Теперь это будет возможно", - сказал приходской священник Радослав Раковский. Согласно задумке, эта часовня должна стать пространством не только для молитвы, но и для встреч, бесед и даже работы. На территории цифровой часовни есть Wi-Fi, кофемашина и туалет. В часовне используется программное обеспечение, которое применяют для управления умными домами, и помощник в виде искусственного интеллекта Chat-GPT. Он используется для контроля и управления всеми функциями часовни. С искусственным интеллектом также можно поговорить на любые темы, но он специально обучен отвечать на вопросы, связанные с приходом и религией.

https://ria.ru/20240909/neyroset-1971507866.html

https://ria.ru/20240724/polsha-1961664757.html

познань

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, познань, польша, религия