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МИД Польши предостерег Дуду от визита на юбилей Земана
МИД Польши предостерег Дуду от визита на юбилей Земана - РИА Новости, 03.10.2024
МИД Польши предостерег Дуду от визита на юбилей Земана
МИД Польши не советовал президенту Анджею Дуде посещать юбилей экс-президента Чехии Милоша Земана из-за возможно присутствия там бывшего канцлера Германии... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:37
2024-10-03T10:37
2024-10-03T10:37
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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. МИД Польши не советовал президенту Анджею Дуде посещать юбилей экс-президента Чехии Милоша Земана из-за возможно присутствия там бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире Польского радио. Недавно Дуда посетил Прагу, где принял участие в праздновании 80-летия Земана вместе с президентами Сербии и Словакии, а также венгерским и словацким премьер-министрами. После этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что внешнеполитическое ведомство не советовало Дуде присутствовать на юбилее Земана вместе с Орбаном, которых неоднократно обвиняли в "пророссийской" позиции, и посоветовал главе государства "другой выбор друзей". Также Сикорский выразил уверенность, что Дуда уже жалеет о своем визите. "Там была опасность, у нас была информация, что, быть может, там будет присутствовать Герхард Шредер – известный лоббист "Газпрома". Поэтому мы предостерегали президента", - сказал Сикорский.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, германия, прага, анджей дуда, радослав сикорский, милош земан, мид польши, газпром
В мире, Чехия, Германия, Прага, Анджей Дуда, Радослав Сикорский, Милош Земан, МИД Польши, Газпром
МИД Польши предостерег Дуду от визита на юбилей Земана
Дуду предостерегли от посещения юбилея Земана, там может появиться Шредер