https://ria.ru/20241003/polsha-1976099592.html

МИД Польши предостерег Дуду от визита на юбилей Земана

МИД Польши предостерег Дуду от визита на юбилей Земана - РИА Новости, 03.10.2024

МИД Польши предостерег Дуду от визита на юбилей Земана

МИД Польши не советовал президенту Анджею Дуде посещать юбилей экс-президента Чехии Милоша Земана из-за возможно присутствия там бывшего канцлера Германии... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:37

2024-10-03T10:37

2024-10-03T10:37

в мире

чехия

германия

прага

анджей дуда

радослав сикорский

милош земан

мид польши

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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. МИД Польши не советовал президенту Анджею Дуде посещать юбилей экс-президента Чехии Милоша Земана из-за возможно присутствия там бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире Польского радио. Недавно Дуда посетил Прагу, где принял участие в праздновании 80-летия Земана вместе с президентами Сербии и Словакии, а также венгерским и словацким премьер-министрами. После этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что внешнеполитическое ведомство не советовало Дуде присутствовать на юбилее Земана вместе с Орбаном, которых неоднократно обвиняли в "пророссийской" позиции, и посоветовал главе государства "другой выбор друзей". Также Сикорский выразил уверенность, что Дуда уже жалеет о своем визите. "Там была опасность, у нас была информация, что, быть может, там будет присутствовать Герхард Шредер – известный лоббист "Газпрома". Поэтому мы предостерегали президента", - сказал Сикорский.

https://ria.ru/20240924/ukraina-1974333567.html

чехия

германия

прага

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чехия, германия, прага, анджей дуда, радослав сикорский, милош земан, мид польши, газпром