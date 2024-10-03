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Глава МИД Польши призвал соотечественников покинуть Ближний Восток - РИА Новости, 03.10.2024
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10:29 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/polsha-1976098237.html
Глава МИД Польши призвал соотечественников покинуть Ближний Восток
Глава МИД Польши призвал соотечественников покинуть Ближний Восток - РИА Новости, 03.10.2024
Глава МИД Польши призвал соотечественников покинуть Ближний Восток
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал соотечественников покинуть Ближний Восток. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:29
2024-10-03T10:29
в мире
израиль
ближний восток
иран
радослав сикорский
джо байден
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
польша
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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал соотечественников покинуть Ближний Восток. "Призываю! Если у кого-то нет абсолютной необходимости пребывания не только в Ливане, а на Ближнем Востоке, то сейчас не тот момент, чтобы там быть", - сказал Сикорский в эфире Польского радио. Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Военные Израиля заявили об около 180 выпущенных баллистических ракетах, по их словам, большую часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику. В МИД РФ после ракетного удара Ирана по Израилю заявили, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241002/ssha-1976024063.html
https://ria.ru/20241002/vostok-1975911577.html
израиль
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в мире, израиль, ближний восток, иран, радослав сикорский, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, польша
В мире, Израиль, Ближний Восток, Иран, Радослав Сикорский, Джо Байден, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Польша
Глава МИД Польши призвал соотечественников покинуть Ближний Восток

Глава МИД Польши Сикорский призвал соотечественников покинуть Ближний Восток

© Фото : Gnesener1900Здание МИДа Польши в Варшаве
Здание МИДа Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : Gnesener1900
Здание МИДа Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал соотечественников покинуть Ближний Восток.
"Призываю! Если у кого-то нет абсолютной необходимости пребывания не только в Ливане, а на Ближнем Востоке, то сейчас не тот момент, чтобы там быть", - сказал Сикорский в эфире Польского радио.
Ракета, запущенная из Ирана в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
США признали, что ситуация на Ближнем Востоке находится на грани
2 октября, 19:15
Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Военные Израиля заявили об около 180 выпущенных баллистических ракетах, по их словам, большую часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику. В МИД РФ после ракетного удара Ирана по Израилю заявили, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Президент Южной Кореи приказал отправить военный самолет на Ближний Восток
2 октября, 11:53
 
В миреИзраильБлижний ВостокИранРадослав СикорскийДжо БайденОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Польша
 
 
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