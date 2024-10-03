Глава МИД Польши призвал соотечественников покинуть Ближний Восток
Глава МИД Польши Сикорский призвал соотечественников покинуть Ближний Восток
© Фото : Gnesener1900Здание МИДа Польши в Варшаве
© Фото : Gnesener1900
Здание МИДа Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал соотечественников покинуть Ближний Восток.
"Призываю! Если у кого-то нет абсолютной необходимости пребывания не только в Ливане, а на Ближнем Востоке, то сейчас не тот момент, чтобы там быть", - сказал Сикорский в эфире Польского радио.
США признали, что ситуация на Ближнем Востоке находится на грани
2 октября, 19:15
Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Военные Израиля заявили об около 180 выпущенных баллистических ракетах, по их словам, большую часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику. В МИД РФ после ракетного удара Ирана по Израилю заявили, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.