https://ria.ru/20241003/polsha-1976098237.html

Глава МИД Польши призвал соотечественников покинуть Ближний Восток

Глава МИД Польши призвал соотечественников покинуть Ближний Восток - РИА Новости, 03.10.2024

Глава МИД Польши призвал соотечественников покинуть Ближний Восток

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал соотечественников покинуть Ближний Восток. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:29

2024-10-03T10:29

2024-10-03T10:29

в мире

израиль

ближний восток

иран

радослав сикорский

джо байден

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

польша

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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал соотечественников покинуть Ближний Восток. "Призываю! Если у кого-то нет абсолютной необходимости пребывания не только в Ливане, а на Ближнем Востоке, то сейчас не тот момент, чтобы там быть", - сказал Сикорский в эфире Польского радио. Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Военные Израиля заявили об около 180 выпущенных баллистических ракетах, по их словам, большую часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику. В МИД РФ после ракетного удара Ирана по Израилю заявили, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241002/ssha-1976024063.html

https://ria.ru/20241002/vostok-1975911577.html

израиль

ближний восток

иран

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ближний восток, иран, радослав сикорский, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, польша