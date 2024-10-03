https://ria.ru/20241003/polsha-1976095387.html

Большинство жителей Польши хотят референдума по абортам, показал опрос

Большинство жителей Польши хотят референдума по абортам, показал опрос - РИА Новости, 03.10.2024

Большинство жителей Польши хотят референдума по абортам, показал опрос

Большинство жителей Польши хотят, чтобы по вопросам либерализации законодательства об абортах был проведен референдум, свидетельствуют данные социологического... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:15

2024-10-03T10:15

2024-10-03T10:24

в мире

польша

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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Большинство жителей Польши хотят, чтобы по вопросам либерализации законодательства об абортах был проведен референдум, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией Pollster. Отвечая на вопрос, должен ли быть проведен референдум по вопросу отмены запрета прерывания беременности, 62% респондентов дали утвердительный ответ. При этом 25% считают, что референдум проводить не следует, а 13% еще не определились. Тем не менее, желание принять участие в референдуме, если он все-таки будет проведен, выразили желание 75% респондентов. Исследование проводилось смешанным методом CATI/CAWI (прямое интервью и телефонное интервью) 7-8 сентября. В нем принял участие 1061 человек. В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключениями являются лишь ситуации, в которых возникает угроза жизни беременной женщины, а также случаи, когда беременность наступает в результате изнасилования. Ранее прервать беременность можно было и по причине патологии плода, но осенью 2020 года Конституционный суд Польши постановил, что так называемая евгеническая предпосылка абортов неконституционна. Решение вызвало многочисленные протесты и негодования местного населения.

https://ria.ru/20240729/polsha-1962718864.html

https://ria.ru/20240308/feministki-1931946298.html

польша

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша