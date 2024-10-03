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Большинство жителей Польши хотят референдума по абортам, показал опрос - РИА Новости, 03.10.2024
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10:15 03.10.2024 (обновлено: 10:24 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/polsha-1976095387.html
Большинство жителей Польши хотят референдума по абортам, показал опрос
Большинство жителей Польши хотят референдума по абортам, показал опрос - РИА Новости, 03.10.2024
Большинство жителей Польши хотят референдума по абортам, показал опрос
Большинство жителей Польши хотят, чтобы по вопросам либерализации законодательства об абортах был проведен референдум, свидетельствуют данные социологического... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:15
2024-10-03T10:24
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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Большинство жителей Польши хотят, чтобы по вопросам либерализации законодательства об абортах был проведен референдум, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией Pollster. Отвечая на вопрос, должен ли быть проведен референдум по вопросу отмены запрета прерывания беременности, 62% респондентов дали утвердительный ответ. При этом 25% считают, что референдум проводить не следует, а 13% еще не определились. Тем не менее, желание принять участие в референдуме, если он все-таки будет проведен, выразили желание 75% респондентов. Исследование проводилось смешанным методом CATI/CAWI (прямое интервью и телефонное интервью) 7-8 сентября. В нем принял участие 1061 человек. В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключениями являются лишь ситуации, в которых возникает угроза жизни беременной женщины, а также случаи, когда беременность наступает в результате изнасилования. Ранее прервать беременность можно было и по причине патологии плода, но осенью 2020 года Конституционный суд Польши постановил, что так называемая евгеническая предпосылка абортов неконституционна. Решение вызвало многочисленные протесты и негодования местного населения.
https://ria.ru/20240729/polsha-1962718864.html
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в мире, польша
В мире, Польша
Большинство жителей Польши хотят референдума по абортам, показал опрос

Pollster: большинство поляков хотят референдума по законодательству об абортах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтарый город и река Висла в Варшаве
Старый город и река Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Старый город и река Висла в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Большинство жителей Польши хотят, чтобы по вопросам либерализации законодательства об абортах был проведен референдум, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией Pollster.
Отвечая на вопрос, должен ли быть проведен референдум по вопросу отмены запрета прерывания беременности, 62% респондентов дали утвердительный ответ.
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При этом 25% считают, что референдум проводить не следует, а 13% еще не определились.
Тем не менее, желание принять участие в референдуме, если он все-таки будет проведен, выразили желание 75% респондентов.
Исследование проводилось смешанным методом CATI/CAWI (прямое интервью и телефонное интервью) 7-8 сентября. В нем принял участие 1061 человек.
В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключениями являются лишь ситуации, в которых возникает угроза жизни беременной женщины, а также случаи, когда беременность наступает в результате изнасилования. Ранее прервать беременность можно было и по причине патологии плода, но осенью 2020 года Конституционный суд Польши постановил, что так называемая евгеническая предпосылка абортов неконституционна. Решение вызвало многочисленные протесты и негодования местного населения.
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