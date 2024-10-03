https://ria.ru/20241003/podpole-1976073031.html
Подполье сообщило об ударе в районе авиабазы ВСУ в Полтаве
Подполье сообщило об ударе в районе авиабазы ВСУ в Полтаве - РИА Новости, 03.10.2024
Подполье сообщило об ударе в районе авиабазы ВСУ в Полтаве
Удар нанесен в Полтаве, вероятно, по месту дислокации украинских военных недалеко от авиабазы с ракетами и горюче-смазочными материалами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T06:06
2024-10-03T06:06
2024-10-03T06:17
специальная военная операция на украине
в мире
полтава
сергей лебедев
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Удар нанесен в Полтаве, вероятно, по месту дислокации украинских военных недалеко от авиабазы с ракетами и горюче-смазочными материалами, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В 05.10 утра в Полтаве прозвучал шикарный взрыв... Взрыв был слышен в направлении дислокации автороты секретной (военной — Прим. ред.) части... Есть большая вероятность, что попали в общежитие, где ютятся летуны с авиабазы, которая стоит там же", — заявил Лебедев.Как отметил собеседник, местная авиабаза иногда использовалась как аэродром подскока, там могли храниться авиационные ракеты и ГСМ. Прилегающая территория бывшей секретной части выходит на железнодорожную ветку, по которой регулярно поставляются военная техника и боекомплекты, добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241003/kiev-1976069155.html
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в мире, полтава, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтава, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе в районе авиабазы ВСУ в Полтаве
Подполье: ВС России нанесли удар в районе авиабазы с ракетами и ГСМ в Полтаве
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Удар нанесен в Полтаве, вероятно, по месту дислокации украинских военных недалеко от авиабазы с ракетами и горюче-смазочными материалами, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"В 05.10 утра в Полтаве прозвучал шикарный взрыв... Взрыв был слышен в направлении дислокации автороты секретной (военной — Прим. ред.) части... Есть большая вероятность, что попали в общежитие, где ютятся летуны с авиабазы, которая стоит там же", — заявил Лебедев.
Как отметил собеседник, местная авиабаза иногда использовалась как аэродром подскока, там могли храниться авиационные ракеты и ГСМ. Прилегающая территория бывшей секретной части выходит на железнодорожную ветку, по которой регулярно поставляются военная техника и боекомплекты, добавил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.