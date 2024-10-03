https://ria.ru/20241003/plennyy-1976086553.html

Жительница Ессентуков рассказала о шантаже со стороны ВСУ

Жительница Ессентуков рассказала о шантаже со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.10.2024

Жительница Ессентуков рассказала о шантаже со стороны ВСУ

Жительница Ессентуков Юлия Полий рассказала РИА Новости о том, что украинские военные прислали ей видео с пленным мужем и потребовали поджечь военкомат в обмен... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T09:26

2024-10-03T09:26

2024-10-03T09:26

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ЕССЕНТУКИ (Ставропольский край), 3 окт - РИА Новости. Жительница Ессентуков Юлия Полий рассказала РИА Новости о том, что украинские военные прислали ей видео с пленным мужем и потребовали поджечь военкомат в обмен на жизнь супруга. По словам женщины, ее 47-летний муж Сергей Полий в августе был направлен на СВО из Ессентуков. У супругов четверо детей и уже есть внук. "Десятого сентября он с группой ушел на задание и пропал без вести, а 13 сентября около полуночи мне через Telegram позвонили с неизвестного номера. Я долго не решалась взять, потом ответила - и услышала голос мужа. Он сообщил, что попал в плен и его жестоко избивают, сейчас тебе пришлют видео. Прислали видео: страшное. На нем я узнала своего мужа", - рассказала Полий. По ее словам, через несколько минут после того, как она получила видео, снова раздался звонок: ее муж под диктовку начал говорить об условиях своего освобождения из плена. "Выдвинули условие, чтобы я подожгла пятигорский военкомат или военную машину, сняла все это на видео и прислала его. На это мне дали два дня, если я не пришлю видео с поджогом, они мне пришлют другое - с отрезанной головой моего мужа", - заявила Полий. Ранее источник РИА Новости сообщал, что военнослужащие ВСУ пытают российского военнопленного Сергея Полия и требуют от его семьи совершить теракт. В распоряжении агентства оказалось видео, которое было прислано его жене: военнопленный лежит на полу в помещении, похожем на гараж или подвал. Человек за кадром называет его "рядовой Полий, пленный", и мужчина кивает. Сразу после этого не попавший в кадр неизвестный начинает избивать россиянина дубинкой. В течение целой минуты он наносит удары по ногам, рукам, спине и голове пленного, несмотря на крики избиваемого.

https://ria.ru/20241002/plennyy-1975999405.html

https://ria.ru/20241003/prestupleniya_vsu-1976073847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ессентуки, telegram, вооруженные силы украины, происшествия