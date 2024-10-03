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На Вологодчине подготовят план по пресечению распространения наркотиков - РИА Новости, 03.10.2024
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20:40 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/plan-1976259800.html
На Вологодчине подготовят план по пресечению распространения наркотиков
На Вологодчине подготовят план по пресечению распространения наркотиков - РИА Новости, 03.10.2024
На Вологодчине подготовят план по пресечению распространения наркотиков
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поручил подготовить план по пресечению распространения наркотиков в регионе, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T20:40
2024-10-03T20:40
здоровье - общество
вологодская область
георгий филимонов
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поручил подготовить план по пресечению распространения наркотиков в регионе, сообщает пресс-служба губернатора. "Георгий Филимонов поручил подготовить план по пресечению распространения наркотиков на Вологодчине", - говорится в сообщении. Поручение по проработке антинаркотической политики губернатор дал в ходе оперативного совещания. "Что касается борьбы с распространением ещё одной заразы – наркотиков, давайте привлечем внимание наших коллег из органов внутренних дел и вместе сделаем эту работу. Решения и соответствующие схемы работы для того, чтобы осуществлять конкретные действия и ликвидировать эту угрозу при поддержке федерального центра, мною заготовлены", – сказал Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Глава региона также анонсировал кампанию по борьбе с алкоголизмом. По его словам, в правительстве области уже подготовлен план по борьбе с алкоголизмом в регионе, который в скором времени будет реализован.
https://ria.ru/20240926/podmoskove-1974828563.html
https://ria.ru/20240927/narkotiki-1975121683.html
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здоровье - общество, вологодская область, георгий филимонов, россия
Здоровье - Общество, Вологодская область, Георгий Филимонов, Россия
На Вологодчине подготовят план по пресечению распространения наркотиков

В Вологодской области готовят план по пресечению распространения наркотиков

© Fotolia / KwestСостояние человека
Состояние человека - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поручил подготовить план по пресечению распространения наркотиков в регионе, сообщает пресс-служба губернатора.
"Георгий Филимонов поручил подготовить план по пресечению распространения наркотиков на Вологодчине", - говорится в сообщении.
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Поручение по проработке антинаркотической политики губернатор дал в ходе оперативного совещания.
"Что касается борьбы с распространением ещё одной заразы – наркотиков, давайте привлечем внимание наших коллег из органов внутренних дел и вместе сделаем эту работу. Решения и соответствующие схемы работы для того, чтобы осуществлять конкретные действия и ликвидировать эту угрозу при поддержке федерального центра, мною заготовлены", – сказал Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
Глава региона также анонсировал кампанию по борьбе с алкоголизмом. По его словам, в правительстве области уже подготовлен план по борьбе с алкоголизмом в регионе, который в скором времени будет реализован.
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Здоровье - ОбществоВологодская областьГеоргий ФилимоновРоссия
 
 
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