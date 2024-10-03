https://ria.ru/20241003/pischa-1976067311.html

Врач рассказала, от каких продуктов следует отказаться лицам старше 40 лет

Врач рассказала, от каких продуктов следует отказаться лицам старше 40 лет - РИА Новости, 03.10.2024

Врач рассказала, от каких продуктов следует отказаться лицам старше 40 лет

Всем возрастным группам, особенно лицам старше 40 лет, не рекомендуется иметь в рационе ультрапереработанную пищу, так как она содержит большое количество... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T03:11

2024-10-03T03:11

2024-10-03T06:08

общество

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Всем возрастным группам, особенно лицам старше 40 лет, не рекомендуется иметь в рационе ультрапереработанную пищу, так как она содержит большое количество добавок и сахаров, вредных для организма, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "В любом случае, во всех возрастных группах, тем более после 40 лет и старше, мы исключаем ультрапереработанную пищу: это продукты, изготавливаемые на заводах с использованием различных консервантов. Потому что, как правило, они пестрят добавками, большинство из этих продуктов содержат сахара. И, как правило, это даже не один вид сахара", — сказала Волкова. Вместо этого диетолог рекомендовала обратить внимание на белковую пищу, способствующую сохранению мышечной массы, которая быстрее теряется после 35 лет, а также придерживаться суточной нормы потребления овощей и фруктов в 500 граммов.

https://ria.ru/20240930/rak-1975547368.html

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общество