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Врач рассказала, от каких продуктов следует отказаться лицам старше 40 лет - РИА Новости, 03.10.2024
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03:11 03.10.2024 (обновлено: 06:08 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/pischa-1976067311.html
Врач рассказала, от каких продуктов следует отказаться лицам старше 40 лет
Врач рассказала, от каких продуктов следует отказаться лицам старше 40 лет - РИА Новости, 03.10.2024
Врач рассказала, от каких продуктов следует отказаться лицам старше 40 лет
Всем возрастным группам, особенно лицам старше 40 лет, не рекомендуется иметь в рационе ультрапереработанную пищу, так как она содержит большое количество... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T03:11
2024-10-03T06:08
общество
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Всем возрастным группам, особенно лицам старше 40 лет, не рекомендуется иметь в рационе ультрапереработанную пищу, так как она содержит большое количество добавок и сахаров, вредных для организма, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "В любом случае, во всех возрастных группах, тем более после 40 лет и старше, мы исключаем ультрапереработанную пищу: это продукты, изготавливаемые на заводах с использованием различных консервантов. Потому что, как правило, они пестрят добавками, большинство из этих продуктов содержат сахара. И, как правило, это даже не один вид сахара", — сказала Волкова. Вместо этого диетолог рекомендовала обратить внимание на белковую пищу, способствующую сохранению мышечной массы, которая быстрее теряется после 35 лет, а также придерживаться суточной нормы потребления овощей и фруктов в 500 граммов.
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общество
Общество
Врач рассказала, от каких продуктов следует отказаться лицам старше 40 лет

Врач Волкова: после 40 лет следует отказаться от ультрапереработанной пищи

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Всем возрастным группам, особенно лицам старше 40 лет, не рекомендуется иметь в рационе ультрапереработанную пищу, так как она содержит большое количество добавок и сахаров, вредных для организма, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
"В любом случае, во всех возрастных группах, тем более после 40 лет и старше, мы исключаем ультрапереработанную пищу: это продукты, изготавливаемые на заводах с использованием различных консервантов. Потому что, как правило, они пестрят добавками, большинство из этих продуктов содержат сахара. И, как правило, это даже не один вид сахара", — сказала Волкова.
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Вместо этого диетолог рекомендовала обратить внимание на белковую пищу, способствующую сохранению мышечной массы, которая быстрее теряется после 35 лет, а также придерживаться суточной нормы потребления овощей и фруктов в 500 граммов.
 
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