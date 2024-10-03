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В Петербурге арестовали еще четырех подозреваемых в хищениях в больнице - РИА Новости, 04.10.2024
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20:35 03.10.2024 (обновлено: 00:20 04.10.2024)
https://ria.ru/20241003/peterburg-1976259576.html
В Петербурге арестовали еще четырех подозреваемых в хищениях в больнице
В Петербурге арестовали еще четырех подозреваемых в хищениях в больнице - РИА Новости, 04.10.2024
В Петербурге арестовали еще четырех подозреваемых в хищениях в больнице
Ещё четверо подозреваемых в многомиллионных хищениях под видом выплаты заработной платы фиктивным работникам в петербургской больнице №20 отправлены под стражу... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-03T20:35
2024-10-04T00:20
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Ещё четверо подозреваемых в многомиллионных хищениях под видом выплаты заработной платы фиктивным работникам в петербургской больнице №20 отправлены под стражу по решению суда, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Куйбышевский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валентины Резниковой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Резниковой стражу по 30 ноября 2024", - сообщает пресс-служба. В прес-службе уточнили, что Резникова - это инспектор по контролю за исполнением поручений администрации Московского района Санкт-Петербурга, имеет длительные дружеские отношения с руководством городской больницы №20, при её участии были фиктивно трудоустроены в это медицинское учреждение не менее трёх лиц. Также под стражу были заключены Филипп Алексеев, Ирина Кокконен и Вячеслав Яковлев, которые так или иначе связаны с руководством больницы и были туда фиктивно трудоустроены. Ранее сообщалось, что по версии следствия, не позднее сентября лица из числа руководства Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница №20", а также главный бухгалтер учреждения Ольга Яковлева и иные сотрудники вступили в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств под предлогом выплаты заработной платы работникам, фактически трудовые функции не выполнявшим. Таким образом, сообщала пресс-служба прокуратуры, в период с января 2021 года по июнь 2024 года на лицевые счета фиктивно трудоустроенных лиц перечислены в качестве зарплаты бюджетные денежные средства в общем размере не менее 344 миллионов рублей, которые похищены. Главбуха больницы Яковлеву ранее отправили под стражу. Также в СИЗО были заключены замглавврача по экономическим вопросам Наталия Чоха, Никита Чоха, Анна Кудишкина, Вадим Косухин, Ксения Косухина, Елена Тодурова, начальник отдела кадров Алиса Костенкова. Начальник юридического отдела больницы Ирина Коваль отправлена под домашний арест.
https://ria.ru/20240927/sanktsii-1975003355.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге арестовали еще четырех подозреваемых в хищениях в больнице

В Петербурге арестовали еще четверых подозреваемых по делу о хищениях в больнице

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Ещё четверо подозреваемых в многомиллионных хищениях под видом выплаты заработной платы фиктивным работникам в петербургской больнице №20 отправлены под стражу по решению суда, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Куйбышевский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валентины Резниковой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Резниковой стражу по 30 ноября 2024", - сообщает пресс-служба.
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В прес-службе уточнили, что Резникова - это инспектор по контролю за исполнением поручений администрации Московского района Санкт-Петербурга, имеет длительные дружеские отношения с руководством городской больницы №20, при её участии были фиктивно трудоустроены в это медицинское учреждение не менее трёх лиц.
Также под стражу были заключены Филипп Алексеев, Ирина Кокконен и Вячеслав Яковлев, которые так или иначе связаны с руководством больницы и были туда фиктивно трудоустроены.
Ранее сообщалось, что по версии следствия, не позднее сентября лица из числа руководства Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница №20", а также главный бухгалтер учреждения Ольга Яковлева и иные сотрудники вступили в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств под предлогом выплаты заработной платы работникам, фактически трудовые функции не выполнявшим. Таким образом, сообщала пресс-служба прокуратуры, в период с января 2021 года по июнь 2024 года на лицевые счета фиктивно трудоустроенных лиц перечислены в качестве зарплаты бюджетные денежные средства в общем размере не менее 344 миллионов рублей, которые похищены. Главбуха больницы Яковлеву ранее отправили под стражу. Также в СИЗО были заключены замглавврача по экономическим вопросам Наталия Чоха, Никита Чоха, Анна Кудишкина, Вадим Косухин, Ксения Косухина, Елена Тодурова, начальник отдела кадров Алиса Костенкова. Начальник юридического отдела больницы Ирина Коваль отправлена под домашний арест.
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