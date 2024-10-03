https://ria.ru/20241003/peterburg-1976253300.html

В Петербурге нашли тело мужчины в диване

В Петербурге нашли тело мужчины в диване - РИА Новости, 03.10.2024

В Петербурге нашли тело мужчины в диване

Тело мужчины обнаружили в диване в квартире дома на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T19:32

2024-10-03T19:32

2024-10-03T19:32

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Тело мужчины обнаружили в диване в квартире дома на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГСУСК РФ. "Следователи ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу работают на месте происшествия в связи с обнаружением тела мужчины в диване в квартире дома на проспекте Народного Ополчения", - говорится в сообщении. В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, направленная на установление причин смерти мужчины, уточняет ведомство.

https://ria.ru/20240729/peterburg-1962665206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)