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В Петербурге нашли тело мужчины в диване - РИА Новости, 03.10.2024
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19:32 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/peterburg-1976253300.html
В Петербурге нашли тело мужчины в диване
В Петербурге нашли тело мужчины в диване - РИА Новости, 03.10.2024
В Петербурге нашли тело мужчины в диване
Тело мужчины обнаружили в диване в квартире дома на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T19:32
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происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Тело мужчины обнаружили в диване в квартире дома на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГСУСК РФ. "Следователи ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу работают на месте происшествия в связи с обнаружением тела мужчины в диване в квартире дома на проспекте Народного Ополчения", - говорится в сообщении. В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, направленная на установление причин смерти мужчины, уточняет ведомство.
https://ria.ru/20240729/peterburg-1962665206.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге нашли тело мужчины в диване

Тело мужчины нашли в диване на проспекте Народного Ополчения в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Тело мужчины обнаружили в диване в квартире дома на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГСУСК РФ.
"Следователи ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу работают на месте происшествия в связи с обнаружением тела мужчины в диване в квартире дома на проспекте Народного Ополчения", - говорится в сообщении.
В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, направленная на установление причин смерти мужчины, уточняет ведомство.
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