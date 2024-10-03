https://ria.ru/20241003/peskov-1976128862.html
Президентом России может стать и участник боевых действий, заявил Песков
Президентом России может стать и участник боевых действий, заявил Песков - РИА Новости, 03.10.2024
Президентом России может стать и участник боевых действий, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что в России, согласно Конституции, государство может возглавить в том числе участник боевых... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:38
2024-10-03T12:38
2024-10-03T19:15
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что в России, согласно Конституции, государство может возглавить в том числе участник боевых действий.В четверг на ежедневном брифинге Пескову задали вопрос, может ли ветеран СВО в перспективе возглавить государство по аналогии с недавними назначениями на государственные посты участников программы "Время героев"."По Конституции — может. У нас в Конституции четко прописано, кто может возглавить государство", — сказал Песков.
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политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
Президентом России может стать и участник боевых действий, заявил Песков
Песков: участник боевых действий может возглавить государство