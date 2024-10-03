https://ria.ru/20241003/peskov-1976097249.html

Песков прокомментировал информацию о "черных списках" артистов

Песков прокомментировал информацию о "черных списках" артистов - РИА Новости, 03.10.2024

Песков прокомментировал информацию о "черных списках" артистов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о якобы каких-то "черных списках" артистов, которым запрещено выступать в РФ из-за их... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:23

2024-10-03T10:23

2024-10-03T10:23

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о якобы каких-то "черных списках" артистов, которым запрещено выступать в РФ из-за их позиции по СВО. "О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит", - сказал Песков, его цитирует RTVI. При этом, как отмечает издание, Песков допустил, что позиция артиста в этом вопросе "может вызывать неприятие организатора того или иного мероприятия", однако это не имеет к Кремлю никакого отношения.

https://ria.ru/20240915/galkin-1972773683.html

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россия, дмитрий песков