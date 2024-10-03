https://ria.ru/20241003/pentagon-1976267796.html
Запас дальнобойных ракет США и их союзников ограничен, заявили в Пентагоне
Запас дальнобойных ракет США и их союзников ограничен, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 03.10.2024
Запас дальнобойных ракет США и их союзников ограничен, заявили в Пентагоне
Запас дальнобойных ракет на складах США ограничен, передача Киеву возможна только без ущерба боеготовности Штатов, заявила заместитель официального... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T22:13
2024-10-03T22:13
2024-10-03T22:21
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Запас дальнобойных ракет на складах США ограничен, передача Киеву возможна только без ущерба боеготовности Штатов, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."У нас ограниченный запас дальнобойных ракет, только несколько наций их имеют, и запас ограничен... Мы всегда должны оценивать собственную боевую готовность, когда принимаем решения", - сказала Сингх на брифинге.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240923/ukraina-1974191584.html
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В мире, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
Запас дальнобойных ракет США и их союзников ограничен, заявили в Пентагоне
Пентагон: запас дальнобойных ракет США и наших союзников ограничен