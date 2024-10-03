https://ria.ru/20241003/pensionery-1976065557.html
Эксперт спрогнозировала число пенсионеров в 2025 году
Эксперт спрогнозировала число пенсионеров в 2025 году - РИА Новости, 03.10.2024
Эксперт спрогнозировала число пенсионеров в 2025 году
Количество пенсионеров в России может не измениться в следующем году - сейчас оно составляет 41 миллион человек, не считая пенсионеров силовых ведомств,... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T02:22
2024-10-03T02:22
2024-10-03T02:22
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Количество пенсионеров в России может не измениться в следующем году - сейчас оно составляет 41 миллион человек, не считая пенсионеров силовых ведомств, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова. "Число пенсионеров в России, по данным Социального фонда, составляет около 41 миллиона человек. Эта цифра прогнозируется и на 2025 год. Важно, что в эти цифры не включены пенсионеры силовых ведомств, с ними общая цифра будет немного больше", - сказала Солодовникова. Она уточнила, что количество пенсионеров силовых структур составляет около трех миллионов. Однако те из них, кто продолжил трудиться на "гражданке" после выхода на пенсию и заработал право на страховую пенсию, попадают в статистику Социального фонда. Их доля в общем количестве получателей страховых пенсий невелика. По данным Социального фонда России, по состоянию на июль более 7,8 миллиона пенсионеров в стране работают, их пенсия составляет почти 17,8 тысячи рублей. Количество неработающих пенсионеров составляет чуть более 33,2 миллиона человек, их пенсия находится на уровне 21,7 тысячи рублей.
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россия, общество
Эксперт спрогнозировала число пенсионеров в 2025 году
Эксперт Солодовникова: в РФ в 2025 году будет примерно 41 миллион пенсионеров
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Количество пенсионеров в России может не измениться в следующем году - сейчас оно составляет 41 миллион человек, не считая пенсионеров силовых ведомств, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.
«
"Число пенсионеров в России, по данным Социального фонда, составляет около 41 миллиона человек. Эта цифра прогнозируется и на 2025 год. Важно, что в эти цифры не включены пенсионеры силовых ведомств, с ними общая цифра будет немного больше", - сказала Солодовникова.
Она уточнила, что количество пенсионеров силовых структур составляет около трех миллионов. Однако те из них, кто продолжил трудиться на "гражданке" после выхода на пенсию и заработал право на страховую пенсию, попадают в статистику Социального фонда. Их доля в общем количестве получателей страховых пенсий невелика.
По данным Социального фонда России, по состоянию на июль более 7,8 миллиона пенсионеров в стране работают, их пенсия составляет почти 17,8 тысячи рублей. Количество неработающих пенсионеров составляет чуть более 33,2 миллиона человек, их пенсия находится на уровне 21,7 тысячи рублей.