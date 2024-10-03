https://ria.ru/20241003/pamyatnik-1976076760.html

"Ее тогда не было": одесситка резко высказалась о сносе памятника Пушкину

"Ее тогда не было": одесситка резко высказалась о сносе памятника Пушкину - РИА Новости, 03.10.2024

"Ее тогда не было": одесситка резко высказалась о сносе памятника Пушкину

Жительница Одессы резко высказалась о планах сноса памятника Александру Сергеевичу Пушкину, осадив местных журналистов,, соответствующее видео опубликовано в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T07:45

2024-10-03T07:45

2024-10-03T07:48

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Жительница Одессы резко высказалась о планах сноса памятника Александру Сергеевичу Пушкину, осадив местных журналистов,, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Думская. Одесса".Женщина, говорившая на русском языке, отметила, что памятник является частью истории Одессы."Конечно, против. Какой одессит может быть за? <…> Потому что это история моего города, потому что Пушкин писал о моем городе очень хорошо. <…> Вообще, ломать проще, чем строить", — объяснила женщина.Она также напомнила, что памятник был возведен по проекту женщины — Жозефины Полонской, жены Якова Полонского.При этом на вопрос о том, как она относится к критике Ивана Мазепы со стороны Пушкина, одесситка выразила полное согласие с писателем, назвав гетмана предателем.На утверждения о том, что Мазепа якобы хотел независимости для Украины, женщина указала, что тогда такой страны не существовало.Одесский исполком ранее сообщил, что собирается демонтировать 19 памятников в городе, в том числе всемирно известному русскому поэту Александру Пушкину, а также писателям Максиму Горькому и Исааку Бабелю.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20231118/odessa-1910269523.html

https://ria.ru/20240802/finlyandiya-1963751704.html

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в мире, одесса, украина, россия, иван мазепа, максим горький, александр пушкин