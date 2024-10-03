https://ria.ru/20241003/oppozitsiya-1976009071.html

Ходорковцы наносят ответный удар навальнятам

Ходорковцы наносят ответный удар навальнятам - РИА Новости, 03.10.2024

Ходорковцы наносят ответный удар навальнятам

Скоро в Вашингтоне появится "посольство российской оппозиции" — в особняке недалеко от Капитолия будут заседать "альтернативные послы". Скорее всего, во... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T08:00

2024-10-03T08:00

2024-10-03T08:07

аналитика

россия

вашингтон (штат)

александр железняков

илья пономарев

леонид волков

фонд борьбы с коррупцией

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Скоро в Вашингтоне появится "посольство российской оппозиции" — в особняке недалеко от Капитолия будут заседать "альтернативные послы". Скорее всего, во множественном числе. Потому что выбрать общего представителя — задача для людей, называющих себя "российской политической эмиграцией", нереальная. Конкретный вашингтонский особняк (который сами они уже неофициально называют "вашингтонским обкомом") покупает Илья Пономарев*, бывший депутат Госдумы, ныне превратившийся в неовласовца, открыто поддерживающего террор. Но если в Киеве, где он как бы живет, у Пономарева как у "лидера российской оппозиции" нет большой конкуренции со стороны сбежавших российских граждан, то на Западе ему придется вступить в жесточайший бой с претендентами на звание "вождя будущей России". Пока эти бои уже вовсю идут между двумя главными лагерями "России в изгнании" — навальнистами и ходорковцами.Последние полгода навальнисты наступают: сначала выкатили сериал "Предатели", в котором напомнили элите 90-х (олигархической и либеральной) об их грехах перед Россией и демократией, а потом и вовсе обвинили соратника Ходорковского* Невзлина в заказе на избиение одного из своих руководителей Леонида Волкова*. Ходорковцы отстреливаются, обвиняя навальнистов из ФБК** в работе на Кремль, ФСБ и прочих страшных грехах. Однако эффект от этого слабый, то есть ходорковцы проигрывают информационную войну, ставкой в которой являются не столько симпатии заграничной русскоязычной аудитории, сколько отношение западных элит (точнее, той их части, что уверена в необходимости делать серьезную ставку на "будущую российскую власть" — и проводит кастинг среди претендентов).Но на этой неделе ходорковцы перешли в контратаку — обвинили ФБК** в том же, в чем до этого навальнисты обвиняли их самих. То есть в том, что ФБК** (Фонд борьбы с коррупцией**) финансируют всякие беглые олигархи, обокравшие российских вкладчиков и выдающие себя за жертв политических репрессий.Да что же в этом нового, спросите вы? Всем, кто интересуется, и так давно известно, кто с самого начала стоял за раскруткой Навального и делал на него ставку: часть олигархата, которая тогда (то есть на рубеже нулевых и десятых годов) просто еще не была беглыми, а очень уверенно чувствовала себя в России. За пятнадцать лет изменилось только место проживания навальнистов и их спонсоров — большинство оказались на Западе, где и столкнулись с первой волной постсоветской олигархической эмиграции, откровенно криминально-воровской, невзлино-ходорковской.Однако тут важно, что эти обвинения в адрес навальнистов выдвигают ходорковцы — пусть и устами проведшего "расследование" Максима Каца*. На свет божий вытащили бывших хозяев Пробизнесбанка Александра Железняка и Сергея Леонтьева, бежавших из России еще в 2015 году. Свалили они после того, как их банк признали банкротом, а ЦБ заявил, что Пробизнесбанк проводил масштабные операции по выводу активов, ущерб от которых оценивается в 34 миллиарда рублей (то есть миллиард долларов по тогдашнему курсу).Оказавшись на Западе, Железняк и Леонтьев уверяли всех, что их преследование на родине (а на них, естественно, за хищения завели уголовные дела) носило политический характер. Несчастных, оказывается, преследовали за связи с США и Навальным. Кстати, их коллеге Ярославу Алексееву, бывшему вице-президенту по корпоративным финансам Пробизнесбанка, грозили репрессии аж "по религиозным основаниям" — как члену запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*. Во всяком случае, именно этим польский суд обосновал отказ в выдаче его Москве в 2019 году.Как бы то ни было, связи с антигосударственной оппозицией у банкиров действительно были: они давали деньги навальнистам и продолжают это делать сегодня. Но изначально на Западе к ним все-таки были претензии. И чтобы отбить их, понадобились услуги ФБК**, который хлопотал и свидетельствовал о "чистоте" Железняка и Леонтьева. И продолжает это делать и сейчас, а Железняк фактически стал казначеем ФБК**.То есть контора по борьбе с коррупцией за деньги отмывает репутацию жуликов и воров, изображая их "жертвами режима" и честными людьми? Надо же, как это удивительно...Руководители навальнистов уже пообещали ответ на "ложные обвинения" — и за ним, несомненно, последуют новые атаки на ходорковцев. Пристально наблюдать за этим сериалом могут, правда, только редкие ценители отношений жаб и гадюк.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20240911/ponomarev-1972112104.html

https://ria.ru/20240923/advokat-1974226996.html

https://ria.ru/20240927/inoagent-1974970222.html

https://ria.ru/20240822/prigovor-1967864609.html

россия

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, россия, вашингтон (штат), александр железняков, илья пономарев, леонид волков, фонд борьбы с коррупцией