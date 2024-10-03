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Более 175 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию, заявили в ООН - РИА Новости, 03.10.2024
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12:45 03.10.2024 (обновлено: 12:51 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/oon-1976130102.html
Более 175 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию, заявили в ООН
Более 175 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию, заявили в ООН - РИА Новости, 03.10.2024
Более 175 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию, заявили в ООН
Более 175 тысяч сирийцев и ливанцев переместились к ливано-сирийской границе из-за бомбардировок, говорится в заявлении Международной организации по миграции... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:45
2024-10-03T12:51
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ЖЕНЕВА, 3 окт - РИА Новости. Более 175 тысяч сирийцев и ливанцев переместились к ливано-сирийской границе из-за бомбардировок, говорится в заявлении Международной организации по миграции (МОМ)."Ситуация в Ливане стремительно ухудшается. За последние недели погибло более 1600 человек и еще 6 тысяч получили ранения. Группы экстренного реагирования МОМ доставляют помощь в Бейрут, Горный Ливан, на север, в долину Бекаа, на юг и на сирийскую границу, куда более 175 тысяч сирийцев и ливанцев бежали из-за насилия", - сказано в документе.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, ливан, оон, израиль, сирия, хамас, хезболла
В мире, Ливан, ООН, Израиль, Сирия, ХАМАС, Хезболла
Более 175 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию, заявили в ООН

ООН: более 175 тысяч человек бежали из Ливана к сирийской границе

© AP Photo / Hassan AmmarБеженцы из южных районов Ливана в Бейруте
Беженцы из южных районов Ливана в Бейруте - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Беженцы из южных районов Ливана в Бейруте
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ЖЕНЕВА, 3 окт - РИА Новости. Более 175 тысяч сирийцев и ливанцев переместились к ливано-сирийской границе из-за бомбардировок, говорится в заявлении Международной организации по миграции (МОМ).
"Ситуация в Ливане стремительно ухудшается. За последние недели погибло более 1600 человек и еще 6 тысяч получили ранения. Группы экстренного реагирования МОМ доставляют помощь в Бейрут, Горный Ливан, на север, в долину Бекаа, на юг и на сирийскую границу, куда более 175 тысяч сирийцев и ливанцев бежали из-за насилия", - сказано в документе.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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Вчера, 03:04
 
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