https://ria.ru/20241003/oon-1976106338.html

В ООН осведомлены о видео с расправой ВСУ над жителями Курской области

В ООН осведомлены о видео с расправой ВСУ над жителями Курской области - РИА Новости, 03.10.2024

В ООН осведомлены о видео с расправой ВСУ над жителями Курской области

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено и анализирует видео, на котором предположительно показано убийство мирных жителей в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:15

2024-10-03T11:15

2024-10-03T11:16

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вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

курская область

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ЖЕНЕВА, 3 окт - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено и анализирует видео, на котором предположительно показано убийство мирных жителей в Курской области ВСУ, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел.Во вторник представитель российских силовых структур рассказал РИА Новости, что видеодоказательства расправы военнослужащих ВСУ над жителями одного из населенных пунктов Курской области были обнаружены на экшн-камере, прикрепленной к каске одного из ликвидированных украинских боевиков."Коллеги знают о видеозаписи и анализируют ее", - сказала она.

https://ria.ru/20241003/ocheviditsa-1976076931.html

курская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оон, вооруженные силы украины, происшествия, курская область