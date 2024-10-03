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В ООН осведомлены о видео с расправой ВСУ над жителями Курской области - РИА Новости, 03.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:15 03.10.2024 (обновлено: 11:16 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/oon-1976106338.html
В ООН осведомлены о видео с расправой ВСУ над жителями Курской области
В ООН осведомлены о видео с расправой ВСУ над жителями Курской области - РИА Новости, 03.10.2024
В ООН осведомлены о видео с расправой ВСУ над жителями Курской области
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено и анализирует видео, на котором предположительно показано убийство мирных жителей в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:15
2024-10-03T11:16
оон
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
курская область
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ЖЕНЕВА, 3 окт - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено и анализирует видео, на котором предположительно показано убийство мирных жителей в Курской области ВСУ, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел.Во вторник представитель российских силовых структур рассказал РИА Новости, что видеодоказательства расправы военнослужащих ВСУ над жителями одного из населенных пунктов Курской области были обнаружены на экшн-камере, прикрепленной к каске одного из ликвидированных украинских боевиков."Коллеги знают о видеозаписи и анализируют ее", - сказала она.
https://ria.ru/20241003/ocheviditsa-1976076931.html
курская область
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оон, вооруженные силы украины, происшествия, курская область
ООН, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Курская область
В ООН осведомлены о видео с расправой ВСУ над жителями Курской области

В ООН проанализируют видео с расправой ВСУ над мирными жителями Курской области

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 3 окт - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено и анализирует видео, на котором предположительно показано убийство мирных жителей в Курской области ВСУ, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел.
Во вторник представитель российских силовых структур рассказал РИА Новости, что видеодоказательства расправы военнослужащих ВСУ над жителями одного из населенных пунктов Курской области были обнаружены на экшн-камере, прикрепленной к каске одного из ликвидированных украинских боевиков.
"Коллеги знают о видеозаписи и анализируют ее", - сказала она.
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Специальная военная операция на УкраинеООНВооруженные силы УкраиныПроисшествияКурская область
 
 
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