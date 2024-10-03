https://ria.ru/20241003/odintsovo-1976275811.html

Двух мужчин доставили в отдел полиции после стрельбы в Одинцово

Двух мужчин доставили в отдел полиции после стрельбы в Одинцово - РИА Новости, 03.10.2024

Двух мужчин доставили в отдел полиции после стрельбы в Одинцово

Полицейские выясняют обстоятельства стрельбы в подмосковном Одинцово, где пострадал мужчина, два человека доставлены в отдел полиции, сообщило ГУ МВД России по... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T23:50

2024-10-03T23:50

2024-10-03T23:50

происшествия

одинцово

россия

московская область (подмосковье)

сколково

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства стрельбы в подмосковном Одинцово, где пострадал мужчина, два человека доставлены в отдел полиции, сообщило ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что около 20.00 в районе ЖК "Сколково" в подмосковном Одинцово неизвестный мужчина выстрелил в другого около пешеходного перехода на улице Чистяковой. По словам очевидцев, последний был ранен. На место прибыли медики и сотрудники полиции. "Сегодня в 20.30 в дежурную часть УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных на улице Сколковской, слышны звуки, похожие на выстрелы... В результате один человек пострадал, доставлен в медицинское учреждение. Двое остальных участников были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении подмосковной полиции. Предварительно установлено, что между четырьмя мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в драку. В результате один из мужчин несколько раз выстрелил из неустановленного оружия в сторону оппонента, после чего скрылся с места происшествия. "В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление личности правонарушителя и его местонахождения. Выясняются обстоятельства произошедшего", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240929/peterburg-1975344520.html

https://ria.ru/20240904/himki-1970505469.html

одинцово

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, одинцово, россия, московская область (подмосковье), сколково