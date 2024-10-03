https://ria.ru/20241003/odintsovo-1976270852.html
В Одинцово мужчина выстрелил в пешехода
В Одинцово мужчина выстрелил в пешехода - РИА Новости, 03.10.2024
В Одинцово мужчина выстрелил в пешехода
Один человек пострадал в результате стрельбы в подмосковном Одинцово, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T22:47
2024-10-03T22:47
2024-10-03T22:47
происшествия
одинцово
сколково
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Один человек пострадал в результате стрельбы в подмосковном Одинцово, передает корреспондент РИА Новости. Около 20.00 мск в районе ЖК "Сколково" в подмосковном Одинцово неизвестный мужчина выстрелил в другого около пешеходного перехода на улице Чистяковой. По словам очевидцев, последний был ранен. На место прибыли медики и сотрудники полиции. Как рассказали РИА Новости в ближайшей к месту происшествия аптеке, пострадавший жив, его увезла "скорая".
https://ria.ru/20240927/griby-1975044932.html
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происшествия, одинцово, сколково, россия
Происшествия, Одинцово, Сколково, Россия
В Одинцово мужчина выстрелил в пешехода
В Одинцово один человек пострадал при стрельбе