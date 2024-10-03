Рейтинг@Mail.ru
В Одинцово мужчина выстрелил в пешехода - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/odintsovo-1976270852.html
В Одинцово мужчина выстрелил в пешехода
В Одинцово мужчина выстрелил в пешехода - РИА Новости, 03.10.2024
В Одинцово мужчина выстрелил в пешехода
Один человек пострадал в результате стрельбы в подмосковном Одинцово, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T22:47
2024-10-03T22:47
происшествия
одинцово
сколково
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151542/22/1515422240_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_8d0b2135ab7f38e323a13e56f82f0d4f.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Один человек пострадал в результате стрельбы в подмосковном Одинцово, передает корреспондент РИА Новости. Около 20.00 мск в районе ЖК "Сколково" в подмосковном Одинцово неизвестный мужчина выстрелил в другого около пешеходного перехода на улице Чистяковой. По словам очевидцев, последний был ранен. На место прибыли медики и сотрудники полиции. Как рассказали РИА Новости в ближайшей к месту происшествия аптеке, пострадавший жив, его увезла "скорая".
https://ria.ru/20240927/griby-1975044932.html
одинцово
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151542/22/1515422240_310:0:5259:3712_1920x0_80_0_0_7ebdf7a4b23e23991992693e7428ce1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, одинцово, сколково, россия
Происшествия, Одинцово, Сколково, Россия
В Одинцово мужчина выстрелил в пешехода

В Одинцово один человек пострадал при стрельбе

© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Один человек пострадал в результате стрельбы в подмосковном Одинцово, передает корреспондент РИА Новости.
Около 20.00 мск в районе ЖК "Сколково" в подмосковном Одинцово неизвестный мужчина выстрелил в другого около пешеходного перехода на улице Чистяковой. По словам очевидцев, последний был ранен. На место прибыли медики и сотрудники полиции.
Как рассказали РИА Новости в ближайшей к месту происшествия аптеке, пострадавший жив, его увезла "скорая".
Грибы подберезовики в лесу в Карелии - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Под Петербургом конфликт пенсионерок из-за грибов закончился стрельбой
27 сентября, 13:05
 
ПроисшествияОдинцовоСколковоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала