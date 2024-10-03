https://ria.ru/20241003/odezhda-1976234197.html

Глава IAF призвал к экологичному производству одежды

Глава IAF призвал к экологичному производству одежды - РИА Новости, 03.10.2024

Глава IAF призвал к экологичному производству одежды

Производство одежды должно быть экологичным, а использование материалов - рациональным, заявил президент Международной федерации одежды (IAF) Джем Алтан на... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:59

2024-10-03T17:59

2024-10-03T17:59

технологии

брикс

зарядье

дизайнерский форум brics+ fashion summit

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Производство одежды должно быть экологичным, а использование материалов - рациональным, заявил президент Международной федерации одежды (IAF) Джем Алтан на форуме BRICS+ Fashion Summit. Международный форум BRICS+ Fashion Summit проходит в Московском концертном зале "Зарядье" с 3 по 5 октября. "Использование материалов должно быть рациональным и экологичным. Нам приходится преодолевать огромное количество проблем, чтобы спасти нашу планету. Наша федерация работает с самыми разными производителями, предлагаем озеленить их производственные площадки, сделать их более экологичными. Мы также взаимодействуем с дизайнерами. Мы все должны работать рука об руку ради спасения планеты", - отметил Алтан в ходе сессии "Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов". В свою очередь, управляющий директор российского бренда Ostin Ирина Осянина подчеркнула важность использования в процессе производства правильных технологий, максимально не загрязняющих окружающую среду. Она также призвала коллег грамотно рассчитывать объем закупок, чтобы не было перепроизводства. "Я хочу обратиться со своим призывом... Мне кажется, наша проблема состоит в том, чтобы грамотно рассчитывать объем закупки. Основная проблема в нашем бизнесе - это перепроизводство. Я очень радуюсь тренду, благодаря которому наши покупатели хотят купить не побольше чего-нибудь, а стараются присматриваться, изучать состав", - сказала Осянина.

https://ria.ru/20240925/nauka-1974439445.html

https://ria.ru/20241003/moda-1976200891.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, брикс, зарядье, дизайнерский форум brics+ fashion summit