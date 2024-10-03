https://ria.ru/20241003/ocheviditsa-1976076931.html

Житель Курской области ползком спасся от обстрела ВСУ, рассказала очевидица

Житель Курской области ползком спасся от обстрела ВСУ, рассказала очевидица - РИА Новости, 03.10.2024

Житель Курской области ползком спасся от обстрела ВСУ, рассказала очевидица

Житель Курской области ползком спасался от военного ВСУ, который в упор расстреливал его автомобиль, рассказала на допросе в качестве свидетеля военным... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T07:48

2024-10-03T07:48

2024-10-03T07:48

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджанский район

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Житель Курской области ползком спасался от военного ВСУ, который в упор расстреливал его автомобиль, рассказала на допросе в качестве свидетеля военным следователям СК РФ местная жительница. Кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости. По словам женщины, мужчина пытался эвакуироваться на своей машине из слободы Гончаровки Суджанского района Курской области, но попал под обстрел ВСУ. "Встретила знакомого в больнице, он за справкой пришел, и он рассказал, как уезжал: "Я доехал до самолета (памятника - ред.) на выезде,... и там стоял украинский бандер и начал расстреливать машину. Я просто чудом из этой машины вылез и потом ползком (спасался - ред.)", - рассказала женщина. Она добавила, что у мужчины были множественные ранения. ГВСУ СК в настоящее время расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Дело было возбуждено по нескольким статьям УК РФ, в том числе о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области. Потерпевшими уже признаны более 8 тысяч человек. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,5 тысячи военных, 135 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241003/su-35s-1976070736.html

https://ria.ru/20241003/gumpomosch-1976071195.html

курская область

россия

суджанский район

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курская область, россия, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)