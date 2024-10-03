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Житель Курской области ползком спасся от обстрела ВСУ, рассказала очевидица - РИА Новости, 03.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/ocheviditsa-1976076931.html
Житель Курской области ползком спасся от обстрела ВСУ, рассказала очевидица
Житель Курской области ползком спасся от обстрела ВСУ, рассказала очевидица - РИА Новости, 03.10.2024
Житель Курской области ползком спасся от обстрела ВСУ, рассказала очевидица
Житель Курской области ползком спасался от военного ВСУ, который в упор расстреливал его автомобиль, рассказала на допросе в качестве свидетеля военным... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T07:48
2024-10-03T07:48
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджанский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Житель Курской области ползком спасался от военного ВСУ, который в упор расстреливал его автомобиль, рассказала на допросе в качестве свидетеля военным следователям СК РФ местная жительница. Кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости. По словам женщины, мужчина пытался эвакуироваться на своей машине из слободы Гончаровки Суджанского района Курской области, но попал под обстрел ВСУ. "Встретила знакомого в больнице, он за справкой пришел, и он рассказал, как уезжал: "Я доехал до самолета (памятника - ред.) на выезде,... и там стоял украинский бандер и начал расстреливать машину. Я просто чудом из этой машины вылез и потом ползком (спасался - ред.)", - рассказала женщина. Она добавила, что у мужчины были множественные ранения. ГВСУ СК в настоящее время расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Дело было возбуждено по нескольким статьям УК РФ, в том числе о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области. Потерпевшими уже признаны более 8 тысяч человек. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,5 тысячи военных, 135 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241003/su-35s-1976070736.html
https://ria.ru/20241003/gumpomosch-1976071195.html
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россия
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курская область, россия, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Курской области ползком спасся от обстрела ВСУ, рассказала очевидица

Очевидица: мужчина в Курской области ползком спасся от ВСУ, стрелявших по машине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинская военная техника в Сумской области
Украинская военная техника в Сумской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинская военная техника в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Житель Курской области ползком спасался от военного ВСУ, который в упор расстреливал его автомобиль, рассказала на допросе в качестве свидетеля военным следователям СК РФ местная жительница. Кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости.
По словам женщины, мужчина пытался эвакуироваться на своей машине из слободы Гончаровки Суджанского района Курской области, но попал под обстрел ВСУ.
Истребитель Су-35 авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России вылетает на задание с аэродрома - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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Вчера, 05:08
"Встретила знакомого в больнице, он за справкой пришел, и он рассказал, как уезжал: "Я доехал до самолета (памятника - ред.) на выезде,... и там стоял украинский бандер и начал расстреливать машину. Я просто чудом из этой машины вылез и потом ползком (спасался - ред.)", - рассказала женщина.
Она добавила, что у мужчины были множественные ранения.
ГВСУ СК в настоящее время расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Дело было возбуждено по нескольким статьям УК РФ, в том числе о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области. Потерпевшими уже признаны более 8 тысяч человек.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,5 тысячи военных, 135 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Бойцы группировки "Север" доставляют гумпомощь жителям Курской области
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджанский районВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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