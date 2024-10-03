Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/obstrel-1976202533.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 03.10.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
ДОНЕЦК, 3 окт – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР 23 снаряда калибра 155 миллиметров, включая кассетные, а также почти за четыре часа... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:14
2024-10-03T16:14
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
стирол
нато
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971277528_2:0:1277:717_1920x0_80_0_0_a172760535c22c5114456712f756edf3.jpg
ДОНЕЦК, 3 окт – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР 23 снаряда калибра 155 миллиметров, включая кассетные, а также почти за четыре часа дважды обстреляли город с применением беспилотника, сообщило в четверг представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 10.00 – населённый пункт Катериновка – населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 10.30 – населённый пункт Катериновка – насёленный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. В представительстве отметили, что обстрел возобновился в 11.35 и до 13.55 по Центрально-Городскому и Никитовскому районам города было выпущено ещё 18 снарядов такого же калибра, из них три – кассетного типа, кроме того, беспилотник ВСУ сбросил два взрывоопасных предмета в Никитовском районе. При этом, по данным ведомства, в 11.35 был обстрелян Петровский район Донецка тремя "натовскими" снарядами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html
https://ria.ru/20240701/boepripas-1956558140.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971277528_161:0:1117:717_1920x0_80_0_0_c2a61bce6d5c9d7642a32d8bdcdd0eb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Стирол, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку

ВСУ выпустили по Горловке 23 снаряда, включая кассетные

© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ территорию детской больницы в Горловке кассетными боеприпасами
Последствия обстрела со стороны ВСУ территорию детской больницы в Горловке кассетными боеприпасами - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости
Последствия обстрела со стороны ВСУ территорию детской больницы в Горловке кассетными боеприпасами. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 3 окт – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР 23 снаряда калибра 155 миллиметров, включая кассетные, а также почти за четыре часа дважды обстреляли город с применением беспилотника, сообщило в четверг представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 10.00 – населённый пункт Катериновка – населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 10.30 – населённый пункт Катериновка – насёленный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Последствия обстрела Никитовского района в Горловке - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
ВСУ применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки
1 мая, 02:37
В представительстве отметили, что обстрел возобновился в 11.35 и до 13.55 по Центрально-Городскому и Никитовскому районам города было выпущено ещё 18 снарядов такого же калибра, из них три – кассетного типа, кроме того, беспилотник ВСУ сбросил два взрывоопасных предмета в Никитовском районе.
При этом, по данным ведомства, в 11.35 был обстрелян Петровский район Донецка тремя "натовскими" снарядами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетный боеприпас ВСУ при обстреле Петровского района Донецка попал в жилой дом - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
В Донецке кассетный боеприпас попал в жилой дом
1 июля, 09:53
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСтиролНАТОПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала