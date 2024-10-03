https://ria.ru/20241003/obstrel-1976202533.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 03.10.2024

Украинские войска обстреляли Горловку

ДОНЕЦК, 3 окт – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР 23 снаряда калибра 155 миллиметров, включая кассетные, а также почти за четыре часа... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:14

2024-10-03T16:14

2024-10-03T16:14

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

стирол

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 окт – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР 23 снаряда калибра 155 миллиметров, включая кассетные, а также почти за четыре часа дважды обстреляли город с применением беспилотника, сообщило в четверг представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 10.00 – населённый пункт Катериновка – населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 10.30 – населённый пункт Катериновка – насёленный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. В представительстве отметили, что обстрел возобновился в 11.35 и до 13.55 по Центрально-Городскому и Никитовскому районам города было выпущено ещё 18 снарядов такого же калибра, из них три – кассетного типа, кроме того, беспилотник ВСУ сбросил два взрывоопасных предмета в Никитовском районе. При этом, по данным ведомства, в 11.35 был обстрелян Петровский район Донецка тремя "натовскими" снарядами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html

https://ria.ru/20240701/boepripas-1956558140.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, стирол, нато, происшествия