Украинские войска обстреляли Горловку
ВСУ выпустили по Горловке 23 снаряда, включая кассетные
© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ территорию детской больницы в Горловке кассетными боеприпасами
© РИА Новости
Последствия обстрела со стороны ВСУ территорию детской больницы в Горловке кассетными боеприпасами. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 окт – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР 23 снаряда калибра 155 миллиметров, включая кассетные, а также почти за четыре часа дважды обстреляли город с применением беспилотника, сообщило в четверг представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 10.00 – населённый пункт Катериновка – населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 10.30 – населённый пункт Катериновка – насёленный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
В представительстве отметили, что обстрел возобновился в 11.35 и до 13.55 по Центрально-Городскому и Никитовскому районам города было выпущено ещё 18 снарядов такого же калибра, из них три – кассетного типа, кроме того, беспилотник ВСУ сбросил два взрывоопасных предмета в Никитовском районе.
При этом, по данным ведомства, в 11.35 был обстрелян Петровский район Донецка тремя "натовскими" снарядами.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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