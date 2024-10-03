https://ria.ru/20241003/oblast-1976088026.html
В Херсонской области задержали двух подрывников
В Херсонской области задержали двух подрывников - РИА Новости, 03.10.2024
В Херсонской области задержали двух подрывников
Силовики задержали двух жителей Херсонской области, причастных к подрыву в 2022 году здания муниципальной администрации с помощью гранат, в их схроне нашли... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T09:35
2024-10-03T09:35
2024-10-03T09:35
происшествия
херсонская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
ГЕНИЧЕСК, 3 окт - РИА Новости. Силовики задержали двух жителей Херсонской области, причастных к подрыву в 2022 году здания муниципальной администрации с помощью гранат, в их схроне нашли взрывчатку для новых терактов, сообщили журналистам в УФСБ РФ по Херсонской области. "УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность двух жителей региона, 1994 и 1988 годов рождения, причастных к совершению террористического акта на территории области. Проведенным комплексом оперативных мероприятий получены сведения, что данными лицами в октябре 2022 года с целью дестабилизации деятельности органов государственной власти совершен подрыв здания муниципальной администрации с использованием ручных гранат", - сообщили говорится в сообщении. При задержании в оборудованном злоумышленниками схроне были обнаружены и изъяты две гранаты Ф-1, граната РГД-5, пять унифицированных запалов и дымовая шашка. Все найденные спецсредства и взрывные устройства они планировали использовать для осуществления последующих терактов, отметили в УФСБ. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК России "Террористический акт". Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240326/terakty-1935891209.html
https://ria.ru/20240910/boeviki-1971763979.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , россия
Происшествия, Херсонская область , Россия
В Херсонской области задержали двух подрывников
Под Херсоном задержали двух жителей, причастных к подрыву здания администрации
ГЕНИЧЕСК, 3 окт - РИА Новости. Силовики задержали двух жителей Херсонской области, причастных к подрыву в 2022 году здания муниципальной администрации с помощью гранат, в их схроне нашли взрывчатку для новых терактов, сообщили журналистам в УФСБ РФ по Херсонской области.
"УФСБ России по Херсонской области
пресечена противоправная деятельность двух жителей региона, 1994 и 1988 годов рождения, причастных к совершению террористического акта на территории области. Проведенным комплексом оперативных мероприятий получены сведения, что данными лицами в октябре 2022 года с целью дестабилизации деятельности органов государственной власти совершен подрыв здания муниципальной администрации с использованием ручных гранат", - сообщили говорится в сообщении.
При задержании в оборудованном злоумышленниками схроне были обнаружены и изъяты две гранаты Ф-1, граната РГД-5, пять унифицированных запалов и дымовая шашка. Все найденные спецсредства и взрывные устройства они планировали использовать для осуществления последующих терактов, отметили в УФСБ.
Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК России "Террористический акт". Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.