https://ria.ru/20241003/oblast-1976088026.html

В Херсонской области задержали двух подрывников

В Херсонской области задержали двух подрывников - РИА Новости, 03.10.2024

В Херсонской области задержали двух подрывников

Силовики задержали двух жителей Херсонской области, причастных к подрыву в 2022 году здания муниципальной администрации с помощью гранат, в их схроне нашли... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T09:35

2024-10-03T09:35

2024-10-03T09:35

происшествия

херсонская область

россия

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ГЕНИЧЕСК, 3 окт - РИА Новости. Силовики задержали двух жителей Херсонской области, причастных к подрыву в 2022 году здания муниципальной администрации с помощью гранат, в их схроне нашли взрывчатку для новых терактов, сообщили журналистам в УФСБ РФ по Херсонской области. "УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность двух жителей региона, 1994 и 1988 годов рождения, причастных к совершению террористического акта на территории области. Проведенным комплексом оперативных мероприятий получены сведения, что данными лицами в октябре 2022 года с целью дестабилизации деятельности органов государственной власти совершен подрыв здания муниципальной администрации с использованием ручных гранат", - сообщили говорится в сообщении. При задержании в оборудованном злоумышленниками схроне были обнаружены и изъяты две гранаты Ф-1, граната РГД-5, пять унифицированных запалов и дымовая шашка. Все найденные спецсредства и взрывные устройства они планировали использовать для осуществления последующих терактов, отметили в УФСБ. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК России "Террористический акт". Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240326/terakty-1935891209.html

https://ria.ru/20240910/boeviki-1971763979.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, херсонская область , россия