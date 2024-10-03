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Новак озвучил прогноз роста энергопотребления в России - РИА Новости, 03.10.2024
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15:44 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/novak-1976189844.html
Новак озвучил прогноз роста энергопотребления в России
Новак озвучил прогноз роста энергопотребления в России - РИА Новости, 03.10.2024
Новак озвучил прогноз роста энергопотребления в России
Электропотребление в России до конца 2020-х годов будет расти более чем на 2% в год, работа над совершенствованием и обновлением российской энергосистемы... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:44
2024-10-03T15:44
экономика
россия
восток
дальний восток
александр новак
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Электропотребление в России до конца 2020-х годов будет расти более чем на 2% в год, работа над совершенствованием и обновлением российской энергосистемы продолжается, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "В последние годы в России уверенно увеличивается энергопотребление. И этот тренд сохранится, что говорит о планомерном росте экономики. До конца 2020-х гг. в нашей стране ожидается среднегодовой рост электропотребления на среднемировом уровне - более 2% в год. В этой связи продолжается работа над совершенствованием и обновлением российской энергосистемы", - написал он в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". Новак отметил, что в планах - объединение энергосистем Востока и Сибири, усиление связей между объединенными энергосистемами "Сибири" и "Урала", строительство новой генерации, расширение энергоснабжения регионов Дальнего Востока и крупных инфраструктурных проектов. "Все это повысит надежность энергоснабжения, обеспечит подключения новых потребителей, что положительно скажется на экономическом развитии регионов", - добавил Новак.
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экономика, россия, восток, дальний восток, александр новак
Экономика, Россия, Восток, Дальний Восток, Александр Новак
Новак озвучил прогноз роста энергопотребления в России

Новак: электропотребление в России до конца 2020-х годов будет расти на 2% в год

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Электропотребление в России до конца 2020-х годов будет расти более чем на 2% в год, работа над совершенствованием и обновлением российской энергосистемы продолжается, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"В последние годы в России уверенно увеличивается энергопотребление. И этот тренд сохранится, что говорит о планомерном росте экономики. До конца 2020-х гг. в нашей стране ожидается среднегодовой рост электропотребления на среднемировом уровне - более 2% в год. В этой связи продолжается работа над совершенствованием и обновлением российской энергосистемы", - написал он в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
Новак отметил, что в планах - объединение энергосистем Востока и Сибири, усиление связей между объединенными энергосистемами "Сибири" и "Урала", строительство новой генерации, расширение энергоснабжения регионов Дальнего Востока и крупных инфраструктурных проектов. "Все это повысит надежность энергоснабжения, обеспечит подключения новых потребителей, что положительно скажется на экономическом развитии регионов", - добавил Новак.
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ЭкономикаРоссияВостокДальний ВостокАлександр Новак
 
 
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