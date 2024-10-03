Новак озвучил прогноз роста энергопотребления в России
Новак: электропотребление в России до конца 2020-х годов будет расти на 2% в год
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Электропотребление в России до конца 2020-х годов будет расти более чем на 2% в год, работа над совершенствованием и обновлением российской энергосистемы продолжается, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"В последние годы в России уверенно увеличивается энергопотребление. И этот тренд сохранится, что говорит о планомерном росте экономики. До конца 2020-х гг. в нашей стране ожидается среднегодовой рост электропотребления на среднемировом уровне - более 2% в год. В этой связи продолжается работа над совершенствованием и обновлением российской энергосистемы", - написал он в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
Новак отметил, что в планах - объединение энергосистем Востока и Сибири, усиление связей между объединенными энергосистемами "Сибири" и "Урала", строительство новой генерации, расширение энергоснабжения регионов Дальнего Востока и крупных инфраструктурных проектов. "Все это повысит надежность энергоснабжения, обеспечит подключения новых потребителей, что положительно скажется на экономическом развитии регионов", - добавил Новак.
Новак назвал ключевые задачи ТЭК
12 мая, 12:26