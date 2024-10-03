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В японском аэропорту нашли неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой - РИА Новости, 03.10.2024
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15:46 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/nhk-1976181196.html
В японском аэропорту нашли неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой
В японском аэропорту нашли неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой - РИА Новости, 03.10.2024
В японском аэропорту нашли неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой
Очередной неразорвавшийся американский снаряд времен Второй Мировой войны был найден в японском аэропорту Наха на Окинаве, общее число подобных находок с начала РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:46
2024-10-03T15:46
в мире
наха
окинава
миядзаки (префектура)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Очередной неразорвавшийся американский снаряд времен Второй Мировой войны был найден в японском аэропорту Наха на Окинаве, общее число подобных находок с начала этого года достигло семи, сообщает телеканал NHK. Пятидюймовая авиационная ракета американского производства была обнаружена на территории аэропорта. Саперы сухопутных сил самообороны успешно нейтрализовали находку, работа аэропорта не была нарушена. "Аэропорт Наха на Окинаве также расположен на месте, которое когда-то было бывшим военно-морским аэродромом, по словам официальных лиц, 3 октября на территории аэропорта был обнаружен неразорвавшийся боеприпас американской армии", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что с начала 2024 года это уже седьмой снаряд, обнаруженный на территории аэропорта Наха. В среду на рулежной дорожке аэропорта Миядзаки в Японии взорвался снаряд времен войны, был виден дым, повреждено покрытие – глубина ямы составила около одного метра, обломки разлетелись в радиусе 200 метров. Эксперты считают, что взорвалась сброшенная во время войны американскими войсками 250-килограммовая бомба. Аэропорт Миядзаки во время войны использовался как авиабаза флота и подвергался массированным бомбардировкам американской авиации. До сих пор там нередко обнаруживают неразорвавшиеся снаряды.
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наха
окинава
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в мире, наха, окинава, миядзаки (префектура)
В мире, Наха, Окинава, Миядзаки (префектура)
В японском аэропорту нашли неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой

NHK: неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой нашли в японском аэропорту

CC BY-SA 3.0 / 663highland / Аэропорт Наха в Окинаве, Япония
Аэропорт Наха в Окинаве, Япония - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
CC BY-SA 3.0 / 663highland /
Аэропорт Наха в Окинаве, Япония. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Очередной неразорвавшийся американский снаряд времен Второй Мировой войны был найден в японском аэропорту Наха на Окинаве, общее число подобных находок с начала этого года достигло семи, сообщает телеканал NHK.
Пятидюймовая авиационная ракета американского производства была обнаружена на территории аэропорта. Саперы сухопутных сил самообороны успешно нейтрализовали находку, работа аэропорта не была нарушена.
"Аэропорт Наха на Окинаве также расположен на месте, которое когда-то было бывшим военно-морским аэродромом, по словам официальных лиц, 3 октября на территории аэропорта был обнаружен неразорвавшийся боеприпас американской армии", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что с начала 2024 года это уже седьмой снаряд, обнаруженный на территории аэропорта Наха.
В среду на рулежной дорожке аэропорта Миядзаки в Японии взорвался снаряд времен войны, был виден дым, повреждено покрытие – глубина ямы составила около одного метра, обломки разлетелись в радиусе 200 метров. Эксперты считают, что взорвалась сброшенная во время войны американскими войсками 250-килограммовая бомба. Аэропорт Миядзаки во время войны использовался как авиабаза флота и подвергался массированным бомбардировкам американской авиации. До сих пор там нередко обнаруживают неразорвавшиеся снаряды.
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