https://ria.ru/20241003/nefteprodukty-1976070571.html

Подсчитано, насколько для ЕС подорожали нефтепродукты из-за санкций

Подсчитано, насколько для ЕС подорожали нефтепродукты из-за санкций - РИА Новости, 03.10.2024

Подсчитано, насколько для ЕС подорожали нефтепродукты из-за санкций

Стоимость нефтепродуктов, импортированных Евросоюзом в январе-июле этого года, подскочила до 756 евро за тонну против 462 евро до санкций против России, следует РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T05:05

2024-10-03T05:05

2024-10-03T05:05

россия

саудовская аравия

экономика

евросоюз

сша

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Стоимость нефтепродуктов, импортированных Евросоюзом в январе-июле этого года, подскочила до 756 евро за тонну против 462 евро до санкций против России, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статслужбы. Так, в январе-июле 2024 года среднемесячные траты стран ЕС на нефтепродукты составили 5,9 миллиарда евро против 4,1 миллиарда за аналогичный период 2021 года, то есть в 1,4 раза больше. Однако за этот же период объем закупок упал на 12%, до 7,9 миллиона тонн в среднем за месяц против 8,9 миллиона тонн в 2021 году. В результате средняя цена одной тонны нефтепродуктов за этот период подскочила в 1,6 раза - до 756 евро, тогда как еще в 2021 году она была 462 евро. При этом структура европейских закупок за это время не претерпела значительных изменений: главными продуктами импорта остаются газойли из нефти, керосиновое топливо для реактивных двигателей, необходимое для специфических процессов переработки топливо, а также легкие дистилляты. На них по итогам семи месяцев этого года приходилось 80% всего импорта, а в 2021 году - 77,2%. Такая динамика, с одной стороны, объясняется ростом цен на нефть на четверть: если в среднем за семь месяцев 2021 года стоимость нефти составляла 64,6 доллара за баррель, то в этом году - уже 82,2 доллара. Потенциальный вклад этого фактора в цену тонну нефтепродукта составляет 126 евро. Подорожание еще на 168 евро стало результатом антироссийских санкций, в результате которых сменились основные поставщики нефтепродуктов в ЕС. Если в 2021 году главным поставщиком была Россия с долей в 45%, то в 2024 году половину рынка занимают Саудовская Аравия (13,4%), США (11,7%), Индия (9,8%), Британия (8,6%) и Кувейт (7,1%). Эти страны стали главными бенефициарами отказа ЕС от российских нефтепродуктов, нарастив свое присутствие на местном рынке за три года на 25 процентных пунктов. Эти государства поставляют нефтепродукты в Европу по ценам значительно выше, чем соседние страны-производители. Например, США продают тонну нефтепродуктов за 784,2 евро, Кувейт - 781,1 евро, Индия - 748,1 евро, Саудовская Аравия - 740,1 евро, а Британия, находящаяся от европейского континента через пролив, - за 731,5 евро. В то же время Алжир (4,4% от всех поставок) продает европейским странам нефтепродукты по 623,8 евро за тонну, Турция (4,5%) - 703,6 евро, Норвегия (2,2%) - 708,9 евро.

https://ria.ru/20241002/opek-1976047575.html

https://ria.ru/20240927/neft-1974992759.html

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саудовская аравия

сша

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россия, саудовская аравия, экономика, евросоюз, сша