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НАТО не принимает решений по ударам Киева вглубь России, заявил Рютте - РИА Новости, 03.10.2024
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14:32 03.10.2024 (обновлено: 15:07 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/nato-1976162215.html
НАТО не принимает решений по ударам Киева вглубь России, заявил Рютте
НАТО не принимает решений по ударам Киева вглубь России, заявил Рютте - РИА Новости, 03.10.2024
НАТО не принимает решений по ударам Киева вглубь России, заявил Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс не принимает коллективного решения о снятии ограничений на удары Киева по РФ, решение остается за отдельными... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:32
2024-10-03T15:07
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс не принимает коллективного решения о снятии ограничений на удары Киева по РФ, решение остается за отдельными союзниками. "Каждый член альянса сам определяется с помощью Украине. Я знаю, что идут такие дискуссии, но решение по ограничениям на поставляемое оружие принимается не НАТО, а каждым членом альянса отдельно", - сказал он во время необъявленного визита в Киев. В то же время, Рютте допустил, что удары западным оружием по российским объектам, в том числе боевым самолетам на территории РФ, "могут помочь Киеву".
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в мире, киев, россия, украина, марк рютте, нато
В мире, Киев, Россия, Украина, Марк Рютте, НАТО
НАТО не принимает решений по ударам Киева вглубь России, заявил Рютте

Рютте в Киеве: НАТО не принимает решений по ударам Украины вглубь России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве. 3 октября 2024
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве. 3 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве. 3 октября 2024
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс не принимает коллективного решения о снятии ограничений на удары Киева по РФ, решение остается за отдельными союзниками.
"Каждый член альянса сам определяется с помощью Украине. Я знаю, что идут такие дискуссии, но решение по ограничениям на поставляемое оружие принимается не НАТО, а каждым членом альянса отдельно", - сказал он во время необъявленного визита в Киев.
В то же время, Рютте допустил, что удары западным оружием по российским объектам, в том числе боевым самолетам на территории РФ, "могут помочь Киеву".
Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Киеве. 3 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Россия не может заблокировать присоединение Украины к НАТО, заявил Рютте
Вчера, 14:14
 
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