https://ria.ru/20241003/nato-1976162215.html

НАТО не принимает решений по ударам Киева вглубь России, заявил Рютте

НАТО не принимает решений по ударам Киева вглубь России, заявил Рютте - РИА Новости, 03.10.2024

НАТО не принимает решений по ударам Киева вглубь России, заявил Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс не принимает коллективного решения о снятии ограничений на удары Киева по РФ, решение остается за отдельными... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:32

2024-10-03T14:32

2024-10-03T15:07

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БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс не принимает коллективного решения о снятии ограничений на удары Киева по РФ, решение остается за отдельными союзниками. "Каждый член альянса сам определяется с помощью Украине. Я знаю, что идут такие дискуссии, но решение по ограничениям на поставляемое оружие принимается не НАТО, а каждым членом альянса отдельно", - сказал он во время необъявленного визита в Киев. В то же время, Рютте допустил, что удары западным оружием по российским объектам, в том числе боевым самолетам на территории РФ, "могут помочь Киеву".

https://ria.ru/20241003/ryutte-1976153019.html

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