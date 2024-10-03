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НАТО не принимает решений по ударам Киева вглубь России, заявил Рютте
НАТО не принимает решений по ударам Киева вглубь России, заявил Рютте - РИА Новости, 03.10.2024
НАТО не принимает решений по ударам Киева вглубь России, заявил Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс не принимает коллективного решения о снятии ограничений на удары Киева по РФ, решение остается за отдельными... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:32
2024-10-03T14:32
2024-10-03T15:07
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс не принимает коллективного решения о снятии ограничений на удары Киева по РФ, решение остается за отдельными союзниками. "Каждый член альянса сам определяется с помощью Украине. Я знаю, что идут такие дискуссии, но решение по ограничениям на поставляемое оружие принимается не НАТО, а каждым членом альянса отдельно", - сказал он во время необъявленного визита в Киев. В то же время, Рютте допустил, что удары западным оружием по российским объектам, в том числе боевым самолетам на территории РФ, "могут помочь Киеву".
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В мире, Киев, Россия, Украина, Марк Рютте, НАТО
НАТО не принимает решений по ударам Киева вглубь России, заявил Рютте
Рютте в Киеве: НАТО не принимает решений по ударам Украины вглубь России