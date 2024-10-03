https://ria.ru/20241003/nasrulla-1976082911.html

Насрулла был согласен на прекращение огня, заявили в МИД Ливана

Насрулла был согласен на прекращение огня, заявили в МИД Ливана - РИА Новости, 03.10.2024

Насрулла был согласен на прекращение огня, заявили в МИД Ливана

Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла незадолго до его убийства Израилем заявил о согласии движения на прекращения огня, сообщил... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T09:02

2024-10-03T09:02

2024-10-03T11:52

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СТАМБУЛ, 3 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла незадолго до его убийства Израилем заявил о согласии движения на прекращения огня, сообщил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб в интервью телеканалу CNN. "Он согласился, да", — ответил министр на вопрос ведущей. Бу Хабиб напомнил о совместном заявлении президентов США и Франции от 25 сентября с призывом к прекращению огня между Израилем и Ливаном. "Они сказали нам, что (премьер Израиля Биньямин. — Прим. ред.) Нетаньяху одобрил (заявление США и Франции. — Прим. ред.), мы также получили соглашение "Хезболлах". Вы знаете, что произошло потом", — заявил глава МИД.Он подчеркнул, что Ливан полностью согласился на прекращение огня. При этом после убийства Нусруллы спикер парламента Набих Берри провел консультации с "Хезболлой". Бейрут также сообщил о случившемся США и Франции.Бу Хабиб также добавил, что Ливану необходима помощь США, так как Штаты играют "важную роль" в нынешней ситуации, а альтернативы у Бейрута нет. Само движение ранее не выступало с подобными заявлениями. Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах арабской страны синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были дети и мирные жителиПосле этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ливкидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленные командиров ливанского движения, включая генсека Хасана Насруллу. Первого октября Тель-Авив объявил о проведении наземной операции против "Хезболлы". Число жертв ударов ЦАХАЛ приблизилось к двум тысячам человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241002/khezbolla-1976040117.html

https://ria.ru/20241003/erdogan-1976082475.html

https://ria.ru/20241002/izrail-1975776397.html

https://ria.ru/20241002/damask-1976049822.html

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в мире, израиль, ливан, сша, хасан насрулла, набих берри, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024