https://ria.ru/20241003/nasrulla-1976082911.html
Насрулла был согласен на прекращение огня, заявили в МИД Ливана
Насрулла был согласен на прекращение огня, заявили в МИД Ливана - РИА Новости, 03.10.2024
Насрулла был согласен на прекращение огня, заявили в МИД Ливана
Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла незадолго до его убийства Израилем заявил о согласии движения на прекращения огня, сообщил... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T09:02
2024-10-03T09:02
2024-10-03T11:52
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СТАМБУЛ, 3 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла незадолго до его убийства Израилем заявил о согласии движения на прекращения огня, сообщил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб в интервью телеканалу CNN. "Он согласился, да", — ответил министр на вопрос ведущей. Бу Хабиб напомнил о совместном заявлении президентов США и Франции от 25 сентября с призывом к прекращению огня между Израилем и Ливаном. "Они сказали нам, что (премьер Израиля Биньямин. — Прим. ред.) Нетаньяху одобрил (заявление США и Франции. — Прим. ред.), мы также получили соглашение "Хезболлах". Вы знаете, что произошло потом", — заявил глава МИД.Он подчеркнул, что Ливан полностью согласился на прекращение огня. При этом после убийства Нусруллы спикер парламента Набих Берри провел консультации с "Хезболлой". Бейрут также сообщил о случившемся США и Франции.Бу Хабиб также добавил, что Ливану необходима помощь США, так как Штаты играют "важную роль" в нынешней ситуации, а альтернативы у Бейрута нет. Само движение ранее не выступало с подобными заявлениями. Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах арабской страны синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были дети и мирные жителиПосле этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ливкидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленные командиров ливанского движения, включая генсека Хасана Насруллу. Первого октября Тель-Авив объявил о проведении наземной операции против "Хезболлы". Число жертв ударов ЦАХАЛ приблизилось к двум тысячам человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, израиль, ливан, сша, хасан насрулла, набих берри, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, США, Хасан Насрулла, Набих Берри, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Насрулла был согласен на прекращение огня, заявили в МИД Ливана
Глава МИД Ливана: Насрулла незадолго до гибели согласился на прекращение огня
СТАМБУЛ, 3 окт — РИА Новости.
Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла незадолго до его убийства Израилем заявил о согласии движения на прекращения огня, сообщил
глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб в интервью телеканалу CNN.
«
"Он согласился, да", — ответил министр на вопрос ведущей.
Бу Хабиб напомнил о совместном заявлении президентов США
и Франции
от 25 сентября с призывом к прекращению огня между Израилем и Ливаном.
"Они сказали нам, что (премьер Израиля Биньямин. — Прим. ред.) Нетаньяху одобрил (заявление США и Франции. — Прим. ред.), мы также получили соглашение "Хезболлах". Вы знаете, что произошло потом", — заявил глава МИД.
Он подчеркнул, что Ливан полностью согласился на прекращение огня. При этом после убийства Нусруллы спикер парламента Набих Берри провел консультации с "Хезболлой". Бейрут также сообщил о случившемся США и Франции.
Бу Хабиб также добавил, что Ливану необходима помощь США, так как Штаты играют "важную роль" в нынешней ситуации, а альтернативы у Бейрута
нет.
Само движение ранее не выступало с подобными заявлениями.
Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"
Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах арабской страны синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были дети и мирные жители
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ливкидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленные командиров ливанского движения, включая генсека Хасана Насруллу
. Первого октября Тель-Авив объявил о проведении наземной операции против "Хезболлы".
Число жертв ударов ЦАХАЛ приблизилось к двум тысячам человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС
.