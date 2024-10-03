https://ria.ru/20241003/naryshkin-1976201543.html

Нарышкин рассказал о вмешательстве Запада в политику стран Закавказья

Нарышкин рассказал о вмешательстве Запада в политику стран Закавказья - РИА Новости, 03.10.2024

Нарышкин рассказал о вмешательстве Запада в политику стран Закавказья

Блок западных стран продолжает вмешиваться во внутренние дела и политику стран Южного Кавказа, заявил в четверг глава Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:08

2024-10-03T16:08

2024-10-03T16:25

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грузия

азербайджан

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снг

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БАКУ, 3 окт – РИА Новости. Блок западных стран продолжает вмешиваться во внутренние дела и политику стран Южного Кавказа, заявил в четверг глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Службой внешней разведки России получена информация о том, что по требованию государственного департамента США БДИПЧ ОБСЕ подготовило заранее промежуточный доклад (по предстоящим выборам в Грузии – ред.), в котором содержаться тезисы якобы в Грузии нет условий для проведения честных и открытых выборов. Это, конечно же, не соответствует действительности. Цель этой акции – попытаться вмешаться, грубо говоря, нагло вмешаться во внутренние дела Грузии и не допустить к власти здоровые, национально ориентированные силы", - сказал Нарышкин, отвечая на вопросы журналистов в Баку.По его словам, "блок западных стран никак не успокоится и продолжает вмешиваться во внутренние дела и политику стран Южного Кавказа"."Взять хотя бы свежие примеры. Первого сентября прошли выборы в парламент Азербайджана. Причем, хочу поздравить народ Азербайджана с прекрасно организованными выборами, которые прошли в полном соответствии с законодательством республики. Кстати, это подтвердили абсолютно все авторитетные наблюдатели из стран СНГ и ШОС. Печально, что ряд западных стран и некогда авторитетная международная организация ОБСЕ попытались скомпрометировать состоявшиеся выборы в Азербайджане. Они попытались поставить под сомнение их результаты. Хотя результаты этих выборов абсолютно соответствовали чаяниям азербайджанского народа. К сожалению, это все является одним из элементов постепенной деградации ОБСЕ, которая все больше и больше обслуживает политические интересы ряда стран, так называемого "золотого миллиарда", - отметил Нарышкин.

https://ria.ru/20241003/naryshkin-1976190306.html

https://ria.ru/20240917/naryshkin-1973114739.html

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закавказье, грузия, азербайджан, россия, сергей нарышкин, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, снг, в мире