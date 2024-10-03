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Нарышкин рассказал о вмешательстве Запада в политику стран Закавказья - РИА Новости, 03.10.2024
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16:08 03.10.2024 (обновлено: 16:25 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/naryshkin-1976201543.html
Нарышкин рассказал о вмешательстве Запада в политику стран Закавказья
Нарышкин рассказал о вмешательстве Запада в политику стран Закавказья - РИА Новости, 03.10.2024
Нарышкин рассказал о вмешательстве Запада в политику стран Закавказья
Блок западных стран продолжает вмешиваться во внутренние дела и политику стран Южного Кавказа, заявил в четверг глава Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:08
2024-10-03T16:25
закавказье
грузия
азербайджан
россия
сергей нарышкин
обсе
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БАКУ, 3 окт – РИА Новости. Блок западных стран продолжает вмешиваться во внутренние дела и политику стран Южного Кавказа, заявил в четверг глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Службой внешней разведки России получена информация о том, что по требованию государственного департамента США БДИПЧ ОБСЕ подготовило заранее промежуточный доклад (по предстоящим выборам в Грузии – ред.), в котором содержаться тезисы якобы в Грузии нет условий для проведения честных и открытых выборов. Это, конечно же, не соответствует действительности. Цель этой акции – попытаться вмешаться, грубо говоря, нагло вмешаться во внутренние дела Грузии и не допустить к власти здоровые, национально ориентированные силы", - сказал Нарышкин, отвечая на вопросы журналистов в Баку.По его словам, "блок западных стран никак не успокоится и продолжает вмешиваться во внутренние дела и политику стран Южного Кавказа"."Взять хотя бы свежие примеры. Первого сентября прошли выборы в парламент Азербайджана. Причем, хочу поздравить народ Азербайджана с прекрасно организованными выборами, которые прошли в полном соответствии с законодательством республики. Кстати, это подтвердили абсолютно все авторитетные наблюдатели из стран СНГ и ШОС. Печально, что ряд западных стран и некогда авторитетная международная организация ОБСЕ попытались скомпрометировать состоявшиеся выборы в Азербайджане. Они попытались поставить под сомнение их результаты. Хотя результаты этих выборов абсолютно соответствовали чаяниям азербайджанского народа. К сожалению, это все является одним из элементов постепенной деградации ОБСЕ, которая все больше и больше обслуживает политические интересы ряда стран, так называемого "золотого миллиарда", - отметил Нарышкин.
https://ria.ru/20241003/naryshkin-1976190306.html
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закавказье, грузия, азербайджан, россия, сергей нарышкин, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, снг, в мире
Закавказье, Грузия, Азербайджан, Россия, Сергей Нарышкин, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, СНГ, В мире
Нарышкин рассказал о вмешательстве Запада в политику стран Закавказья

Нарышкин: Запад никак не успокоится и вмешивается в политику Закавказья

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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БАКУ, 3 окт – РИА Новости. Блок западных стран продолжает вмешиваться во внутренние дела и политику стран Южного Кавказа, заявил в четверг глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Службой внешней разведки России получена информация о том, что по требованию государственного департамента США БДИПЧ ОБСЕ подготовило заранее промежуточный доклад (по предстоящим выборам в Грузии – ред.), в котором содержаться тезисы якобы в Грузии нет условий для проведения честных и открытых выборов. Это, конечно же, не соответствует действительности. Цель этой акции – попытаться вмешаться, грубо говоря, нагло вмешаться во внутренние дела Грузии и не допустить к власти здоровые, национально ориентированные силы", - сказал Нарышкин, отвечая на вопросы журналистов в Баку.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Нарышкин: Москва и Баку сорвали провокацию США против российского дипломата
Вчера, 15:46
По его словам, "блок западных стран никак не успокоится и продолжает вмешиваться во внутренние дела и политику стран Южного Кавказа".
"Взять хотя бы свежие примеры. Первого сентября прошли выборы в парламент Азербайджана. Причем, хочу поздравить народ Азербайджана с прекрасно организованными выборами, которые прошли в полном соответствии с законодательством республики. Кстати, это подтвердили абсолютно все авторитетные наблюдатели из стран СНГ и ШОС. Печально, что ряд западных стран и некогда авторитетная международная организация ОБСЕ попытались скомпрометировать состоявшиеся выборы в Азербайджане. Они попытались поставить под сомнение их результаты. Хотя результаты этих выборов абсолютно соответствовали чаяниям азербайджанского народа. К сожалению, это все является одним из элементов постепенной деградации ОБСЕ, которая все больше и больше обслуживает политические интересы ряда стран, так называемого "золотого миллиарда", - отметил Нарышкин.
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Нарышкин назвал политику проамериканских режимов коллаборационистской
17 сентября, 10:13
 
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