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Нарышкин: Москва и Баку сорвали провокацию США против российского дипломата - РИА Новости, 03.10.2024
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15:46 03.10.2024 (обновлено: 16:10 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/naryshkin-1976190306.html
Нарышкин: Москва и Баку сорвали провокацию США против российского дипломата
Нарышкин: Москва и Баку сорвали провокацию США против российского дипломата - РИА Новости, 03.10.2024
Нарышкин: Москва и Баку сорвали провокацию США против российского дипломата
Российские и азербайджанские спецслужбы предотвратили провокацию против российского дипломата со стороны американцев, заявил глава Службы внешней разведки... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:46
2024-10-03T16:10
баку
азербайджан
россия
сергей нарышкин
ильхам алиев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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БАКУ, 3 окт — РИА Новости. Российские и азербайджанские спецслужбы предотвратили провокацию против российского дипломата со стороны американцев, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время визита в Баку."В последнее время мы наблюдаем расширение подрывной деятельности по отношению к учреждениям и гражданам наших стран за рубежом. В качестве примера могу сказать, что недавно совместными усилиями спецслужб Азербайджана и России удалось предотвратить провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов со стороны американцев", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.Нарышкин отметил, что Москва и Баку противодействуют многочисленным угрозам и вызовам. Среди них — международный терроризм, нелегальная миграция, незаконный оборот оружия и наркотиков, а также подрывная деятельность отдельных госструктур и негосударственных организаций, которые пытаются влиять на внутреннюю политику России и Азербайджана. По его словам, эти силы недовольны тем, что обе страны ведут себя самостоятельно и суверенно.Глава СВР добавил, что особое место во взаимодействии российских и азербайджанских спецслужб отводится выявлению враждебных устремлений западных стран, направленных на подрыв политической стабильности. Сергей Нарышкин находится с официальным визитом в Баку. Там у него состоялась встреча с президентом республики Ильхамом Алиевым, а также прошли переговоры с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана.
https://ria.ru/20240917/naryshkin-1973114739.html
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баку, азербайджан, россия, сергей нарышкин, ильхам алиев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Баку, Азербайджан, Россия, Сергей Нарышкин, Ильхам Алиев, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Нарышкин: Москва и Баку сорвали провокацию США против российского дипломата

Нарышкин: Москва и Баку предотвратили "провокационную угрозу" против дипломата

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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БАКУ, 3 окт — РИА Новости. Российские и азербайджанские спецслужбы предотвратили провокацию против российского дипломата со стороны американцев, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время визита в Баку.
«
"В последнее время мы наблюдаем расширение подрывной деятельности по отношению к учреждениям и гражданам наших стран за рубежом. В качестве примера могу сказать, что недавно совместными усилиями спецслужб Азербайджана и России удалось предотвратить провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов со стороны американцев", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Нарышкин отметил, что Москва и Баку противодействуют многочисленным угрозам и вызовам. Среди них — международный терроризм, нелегальная миграция, незаконный оборот оружия и наркотиков, а также подрывная деятельность отдельных госструктур и негосударственных организаций, которые пытаются влиять на внутреннюю политику России и Азербайджана. По его словам, эти силы недовольны тем, что обе страны ведут себя самостоятельно и суверенно.
Глава СВР добавил, что особое место во взаимодействии российских и азербайджанских спецслужб отводится выявлению враждебных устремлений западных стран, направленных на подрыв политической стабильности.
Сергей Нарышкин находится с официальным визитом в Баку. Там у него состоялась встреча с президентом республики Ильхамом Алиевым, а также прошли переговоры с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана.
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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БакуАзербайджанРоссияСергей НарышкинИльхам АлиевСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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